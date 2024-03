ŠOK POTEZ POGREBNOG PREDUZEĆA: Umrlice na društvenim mrežama, prenos sahrana

VLASNICI pogrebnog preduzeća u Preljini kod Čačka napravili su stranicu na društvenim mrežama kako bi reklamirali svoju firmu, međutim otkako su na nju počeo da "kače" umrlice, posećenost je povećana.

Od tog dana njima se javljaju ljudi sa svih meridijana, čim na stranici, odnosno umrlici ugledaju poznato lice.

- Mnogi, naročito u inostranstvu i ne znaju da su ostali bez poznanika, nekadašnjeg komšije ili daljeg rođaka. Ima i ljudi iz okoline koji vest o smrti saznaju upravo na stranici našeg pogrebnog preduzeća - kaže Lidija Đoković, vlasnica pogrebnog preduzeća.

Navode da umrlice na društvenu mrežu "Meta" postavljaju isključivo uz saglasnost porodice koja naručuje izradu posmrtnih plakata, odnosno organizuje sahranu. Kaže da su klijenti uglavnom zadovoljni.

- Mnogi kažu da su izraze saočešća dobili iz najudaljenijih krajeva, od rodbine ili poznanika. Zalepljenu na oglasnoj tabli u gradu ili selu gde žive je svakako ne bi mogli ugledati - kaže sagovornica.

Ona dodaje da je u svetu ova praksa već godinama ustaljena, a stranci idu i korak dalje kada su inovacije u ovoj oblasti u pitanju.

- U mnogim zemljama postoji prenos uživo ukopa nekog pokojnika i to je u svetu sada trend. Za neke koji su stotinama kilometara daleko je to jedini način da, uslovno rečeno, prisustvuju pogrebu. Ukoliko bude interesovanja, zašto da ne, to je i kod nas moguće primeniti. Recimo u Americi je često broj onih koji virtuelno ispraćaju najbližeg veći nego prisutnih na sahrani. Razlog tome je što su najbliži često stotinama ili hiljadama kilometara udaljeni jedni od drugih. Danas ljudi žive na raznim stranama sveta i sigurno da ne mogu otići na svaku sahranu, kako bi odali počast nekome koga su voleli i poštovali - kaže naša sagovornica.

- Vrlo često rodbina koja nas prati putem društvenih mreža nas kontaktira kako bismo na određene datume, godišnjice i pomene, mi umesto njih položimo cveće na grob, jer oni nisu u mogućnosti. Obično je reč o ljudima koji žive u inostranstvu, ali ima i onih koji nisu. Mi taj čin polaganja cvetnog aranžmana koji su odabrali snimimo ili fotografišemo i prosledimo - kaže Lidija.

I ako se u Beogradu uveliko organizuju sahrane kućnih ljubimaca, naš sagovornik kaže da u čačanskom kraju za tim vrstama usluga još uvek nema interesovanja.

