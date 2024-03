POČETKOM APRILA I DO 27 STEPENI: Vremenska prognoza za naredni mesec - meteorolog Todorović za "Novosti" otkriva kakvo nas vreme očekuje

KAKVO nas vreme očekuje u prvoj polovini aprila za "Novosti" otkriva meteorolog Nedeljko Todorović.

Foto: Arhiva Novosti

Kako navodi meteorolog, april počinje natprosečno toplim vremenom. Maksimalna temperatura biće od 22 do 27 stepeni.

Osveženje sa kišom i pad temperature

- Od 5. do 7. aprila kratkotrajno osveženje sa kišom i malom količinom padavina, pad temperature za 5 do 8 stepeni. Zatim ponovo toplije i uglavnom sunčano, sa maksimalnom temperaturom od 20 do 25 stepeni - kaže Todorović.

Foto: Tanjug/D.K.

Sredinom aprila ponovo se očekuje osveženje s kišom.

