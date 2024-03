OGLASILA SE MINISTARKA DARIJA KISIĆ: Predivna vest za našu Srbiju (FOTO)

MINISTARKA za brigu o porodici i demografiju Srbije Darija Kisić objavila je da je u februaru ove godine rođeno 95 beba više nego istog meseca prošle godine i tu vest nazvala predivnom.

Darija Kisić, Foto P. Milošević

- Predivna vest za našu Srbiju. U februaru ove godine rođeno je 95 beba više nego istog meseca prošle godine. Nema lepšeg načina da završimo mart, nego sa ovom, najlepšom statistikom i sa željom da svaki naredni mesec bude još više novorođenih beba.

- Za to radimo, za to gradimo, za to se borimo svakodnevno svim merama koje realizujemo u našoj zemlji, sa jednim zajedničkim ciljem - da nam se rađa što više dece.

Srbijo, deca nam se rađala - napisala je ministarka Kisić na svom Instagram nalogu.