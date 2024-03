"NEZABORAVNIK" PO LIKU MILICE RAKIĆ: Čitaoci "Novosti" podigli spomen-obeležje nastradalim mališanima

SPOMEN-obeležje deci nastradaloj u napadima zapadne Alijanse podigle su "Večernje novosti" sa svojim čitaocima neposredno po okončanju napada. Autor spomenika je Ostoja Balkanski, a postavljen je u Tašmajdanskom parku u Beogradu na prvu godišnjicu početka bombardovanja. "Nezaboravnik" sa epitafom "Bili smo samo deca" izrađen je po liku trogodišnje Milice Rakić, koja je poginula u svom domu u Batajnici 17. aprila 1999.

Privatna arhiva

Bronzana skulptura devojčice je ubrzo nestala, a beogradske vlasti su tek 2015. sa našim listom i Livnicom "Jeremić" postavile novu skulpturu. Tada je spomenik osvetljen, obezbeđen i ubeležen u registar Zavoda za zaštitu spomenika. Ali, od tada je nekoliko puta oštećen.

Foto: V. Danilov

Da nije bilo rata, da nije bilo bombi, Milica Rakić bi danas imala 28 godina. Na dan svoje smrti 17. aprila 1999. trogodišnja devojčica nacrtala je cvetiće lale i zalepila na zid. Oko 21.45 raketa je pogodila kuću Rakićevih u Batajnici. U tom momentu mala Milica je bila u kupatilu na noši, dok je njena majka Dušica otišla za čas u sobu da pripremi Milici krevet za spavanje. Vrata kupatila su bila otvorena. Odjednom se čula detonacija, zatim prasak i lomnjava stakla i kupatilskih pločica, fasade... Njen tata Žarko je potrčao do kupatila i video stravičan prizor. Dete mu je ležalo mrtvo na podu, sve je bilo puno krvi, on se nadao da je ipak možda živa. Uzeo ju je u ruke, a zatim se sjurio niz stepenice, pa u automobil, odvezavši je do Zemunske bolnice. Tamo su je primili dežurni lekari, ali nisu mogli da pomognu.

- Teški su nam ovi dani - svojevremeno je novinarima "Novosti" rekla Milicina majka Dušica. - To se rečima ne može opisati. Patnju potiskujemo i moj muž Žarko i ja. Deca Aleksa i Anđela imaju pravo na svoju mladost, mada su oni svesni naše patnje. Zahvaljujem svima koji naše dete ne propuštaju zaboravu, koji vraćaju uspomene na sve žrtve.