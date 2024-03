SNAŽNA PROMENA VREMENA DONOSI VETAR I PADAVINE: Evo koji delovi Srbije će prvi biti na udaru pljuskova i grmljavine

PRVI dan vikenda doneće Srbiji pravi prolećni dan i sunčano, ali i veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura biće od 18 do 23°C, u Beogradu do 22°C. Ipak, kasnije tokom večeri i noći do severozapadnih predela Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na pojačan severozapadni.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Pogoršanje vremena prvo će zahvatiti Bačku, Podrinje i zapad Srema.

Hladni front koji će u noći između subote i nedelje stići do severozapada Srbije, u nedelju tokom dana preći će i preko ostalih predela Srbije i na svom doneće jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Hladni front doneće prodor i osetno hladnije vazdušne mase, uz prolazno jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće u nedelju od 8°C na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10°C.

Tokom večeri i noći više padavina očekuje se na jugu Srbije, navodi Đorđe Đuriću svojoj prognozi.

U većem delu Srbije u nedelju se očekuje od 5 do 15 mm kiše po kvadratno metru, na jugu i na zapadu i do 20 mm, dok se na planinama do nedelje ujutro očekuje desetak centimtera snega.

U noći između nedelje i ponedeljka kiša će na planinama zapadne, južne i jugoistočne Srbije iznad 1000 metara preći u sneg, da bi se do ponedeljka ujutro snežna granica spustila na 600-700 metara.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 12 do 16°C.

Dakle, hladni front doneće u nedelju pad temperature za desetak stepeni.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji će biti osetno hladnije, od srede do petka i vetrovito, a sledećeg vikenda očekuje se povratak sunčanog i pravog prolećnog vremena.

(Telegraf)

