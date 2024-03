NA PSIHIJATRIJI NAPUNIO 14, PORODICA GA SE ODREKLA: Tužni rođendan dečaka koji je zaklao 12 jaganjaca

PRVI dan vikenda doneće Srbiji pravi prolećni dan i sunčano, ali i veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura biće od 18 do 23°C, u Beogradu do 22°C. Ipak, kasnije tokom večeri i noći do severozapadnih predela Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na pojačan severozapadni.