STIŽE NEVREME, TEMPERATURA PADA ZA 10 DO 15 STEPENI: Pljuskovi i grmljavina dolaze u Srbiju - Ovo je vremenska prognoza do kraja meseca

U VEĆEM delu Srbije u ovom času preovladava sunčano vreme, a do naoblačenja je došlo na severozapadu Srbije. Upravo se na severozapadu Srbije danas i očekuju kiša i pljuskovi, dok se u ostalim predelima Srbije očekuje suvo.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR SPORCIC/

Maksimalna temperatura biće danas od 15 do 19, u Beogradu do 17 stepeni.

Prvi dan vikenda doneće sunčano i veoma toplo vreme. Ujutro se slab mraz očekuje na jugu i jugoistoku Srbije. Jutarnja temperatura biće od -2 na jugu do 6 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna do 23 stepena, u Beogradu do 22.

U toku noći na severozapadu, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a uz prodor hladnog fronta vetar će biti u skretanju na severozapadni, prolazno i jak. Hladni front podeliće Srbiju na dva dela kada je temperatura u pitanju i maksimalna temperatura kretaće se od 8 stepeni na severozapadu do 22 stepena na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10.

Krajem dana i tokom noći obilnije padavine očekuju se na jugu Srbije, uz pljuskove sa grmljavinom, dok će na višim planinama kiša preći u sneg. Istovremeno, na severu Srbije padavine će prestati.

Vremenska prognoza za zarednu nedelju

Početkom sledeće sedmice biće osetno hladnije.

Na severu Srbije u ponedeljak će biti sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno, ujutro i pre podne u južnim predelima sa kišom, iznad 800 metara sa snegom.

U utorak u Srbiji sledi novo naoblačenje, u toku večeri i noći sa kišom. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće od 11 do 15°C, u Beogradu do 13°C.

Sredinom sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem snažnog ciklona sa centralnog Mediterana i Jadrana. Izražena južna strujanja doneće osetno topliju vazdušnu masu, a u većini predela duvaće i veoma jak jugoistočni vetar, na planinama i u košavskom području sa olujnim udarima od 100 km/h.

Sreda će pored veoma toplog vremena doneti i kišu sa pljuskovima i grmljavinom, ali i pesak iz Sahare, pa se očekuju prljave padavine. Maksimalna temperatura biće do 23°C.

Četvrtak i petak doneće manji pad temperature vazduha. Sam kraj marta i početak aprila doneće sunčano i pravo prolećno vreme, uz temperature od 20 do 25°C.

(Telegraf)

