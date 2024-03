POTRESNE REČI NA SAHRANI ĆERKE: Govor Dragomira Okuke koji kida dušu (FOTO)

BOL, suze, tuga. Reka ljudi došla je juče na beogradsko grbolje "Orlovača" da isprati na večnik počinak prerano preminulu Žanu Okuku, ćerku našeg proslavljenog trenera Dragomira Dragana Okuke, koja je nažalost u 35. godini izgubila najtežu životnu bitku posle duge i teške bolesti.

Foto: Z. Jovanović

- Naša Žana rođena u Švedskoj, zvao sam je moja mala kukuljica. Njenim rođenjem je zaokružena porodica čiji je život bio srećna bajka. Od rođenja je plenila energijom i divnim osmehom. Odrastala je okružena ljubavlju i pažnjom. Od najmlađih do najstarijih svi smo Žanu beskrajno voleli. Pre nekoliko godina kada su se pojavili prvi znaci bolesti ništa nije ukazivalo na krajnji ishod. Žana se bolesti posvetila sa velikim oprezom, redovno je išla na kontrole. Borila se uporno u bolnicama u Beogradu i Parizu, nadala se, iznad svega je želela da živi. Neprijatelj je bio surov i jači. Do poslednjeg trenutka je bila okružena ljubavlju i brigom. Sreću je podelila sa svojim Jakšom, njih dvoje su bili srećan par i tu sreću su nesebično delili sa prijateljima i porodicom. Za svakoga je imala razumevanja i toplu reč. Uvek spremna da priskoči i pomogne. Draga Žana, dok nam srca teško kucaju i suze same teku, tvoj prerani odlazak ostavio je prazninu. Naša bol je činjenica da si morala podneti užasan teret bolesti. Sećamo se tvojih ambicija i tvoji nedosanjani snovi nas bole. Urezala si brazdu i našim srcima u njima će živeti tvoj duh, snaga, kao svetionci, dok se opraštamo od tebe nosimo sliku tvog širokog osmeha. Ljubav prema tebi neće prestati, naprotiv, bićemo uz tebe u igri sa anđelima. Draga naša Žanki, počivaju u miru - sa velikom knedlom u grlu, skoro puklim glasom rekao je Dragomir Okuka.

Piksi, Duljaj, Milojević, Tumbaković...

U NEUTEŠNOJ, dugačkoj nepreglednoj koloni kojoj nije bilo kraja, bili su mnogi sportski radnici, ali i mnoge poznate ličnosti sa javne scene.

Saučešće su došli da izjave selektor Dragan Stojković Piksi, trener Partizana Igor Duljaj. Sahrani su ispred ZVezde, prisutvovali Zvezdan Terzić, Mitar Mrkela, Vladan Milojević, Vladimir Petrović Pižon, došli su i Ljubiša Tumbaković, Milan Lane Jovanović, Zoran Bata Mirković, Simo Krunić, Boško Đurovski, Rade Bogdanović, Ivica Iliev, Nikola Petković, Mirko Poledica, Zoran Leković. Tu su bili i političari Zoran Antić i Rasim Ljajić, muzičari Nikola Rokvić, Nenad Jovanović, Željko Samardžić...

BONUS VIDEO - DR Novosti: Kada treba početi sa anti-age rutinom