VAŽNA VEST ZA PENZIONERE: Objavljena konačna lista za besplatan boravak u banjama, mogu da povedu i pratnju - ovo su detalji

DANAS su na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije "Nezavisnost", i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Fonda PIO objavljene konačne rang-liste korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije.

FOTO: Arhiva novosti

Nakon objavljivanja konačnih rang-lista sledi sklapanje ugovora između Fonda PIO i rehabilitacionih centara, obaveštavanje korisnika koju su banju dobili i usaglašavanje termina boravka.

Prvi penzioneri bi trebali da otputuju u banje već krajem meseca. Podsetimo, dok su nekada kofere pakovali tek krajem maja ili početkom juna, ove godine seniori će već u martu moći na rehabilitaciju o trošku PIO fonda. Iz Fonda naglašavaju da je odobren i veći broj mesta, pa će tako umesto dosadašnjih 15.000 na put moći da krene više od 21.000 penzionera. Zato je oglas raspisan ranije, kako bi na raspolaganju bio i veći kapacitet u banjama, i kako bi svi korisnici do kraja godine mogli da iskoriste ovo svoje pravo.

Jedna od važnih izmena Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija koje su stupile na snagu 30. decembra 2023. godine odnosi se na pratioce korisnika, za čiji boravak u banjama fond takođe snosi troškove. Pravilnikom je sada definisano da fond snosi troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima, a do sada je finansirao samo troškove pratioca slepe osobe i deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad. To znači da će sada troškovi biti pokriveni za pratioce svih korisnika kojima je on neophodan.

