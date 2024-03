"TO SE MOŽE ČUTI JOŠ SAMO U SRBIJI": Aleksandra ostala oduševljena gestom nepoznatog Čačanina koji joj je spasao dan

"IMA još ljudskosti u narodu...Obećavajuće", komentar je ispod objave jedne Beograđanke Aleksandre, advokatice koja je ostala prijatno iznenađena gestom nepoznatog čoveka, majstora iz Čačka.

Kako je na svom profilu na platformi Iks Aleksandra objasnila nakon što je poslom iz Beograda otišla za Čačak, automobil joj se na neobjašnjiv način zaključao sa sve ključem unutra...

Međutim, panika kako rešiti situaciju brzo je nestala, zahvaljujući Čačaninu koji je problem rešio za par minuta - potpuno besplatno!

- Danas u Čačku mi se desi neverovatna stvar. Zaključa mi se auto na neobjašnjiv način, sve ostane u kolima, sudski predmet, telefon, akt tašna, ručna tašna i naravno ključ od auta. Imam suđenje za 5 minuta. Odem u sud, suđenje sva sreća odloženo.

Kolega koji zastupa suprotnu stranu nađe auto-bravara. Dolazi lik za 10 minuta na biciklu, prilazi vozilu tet a tet, koristi neko jastuče sa pumpicom koje stavlja između vozačkih vrata i štoka od vrata, naduvava, odvaja vrata u širini od 1-2cm, gura kroz to neku sajlu/metalnu dugu šipku i hop-vrata otključana. Pitam koliko košta, kaže - ništa - napisala je ona između ostalog.

"To još samo u Srbiji ima"

Njena objava oduševila je mnoge koji su priznali da veruju da se umesto naplaćivanja, ono "ništa" može naći samo još u Srbiji.

"Takvi su ljudi u Šumadiji", "Srce se raduje dobroti i kada je prima i kada je daje. Budimo dobri, to je najlakše", "To "ništa" može se čuti još samo u Srbiji i nigde više. Ranije je moglo i u drugim zemljama, ali novac kvari sve. Nekoliko puta sam doživeo to "ništa". Pokušajmo da vratimo drugima koji su u nevolji. Jednostavno", pisali su oni.

Ipak, bilo je i onih koji su takve stvari skupo platili.

"Meni prošlo leto uzeo 80 evra ali što je najgore ja mislio da će on doneti onaj profi alat sa elektronikom a on isto na jastuče i sa žicom, to sam i ja mogao", "Desilo se mom prijatelju u Beogradu. Za razliku od Vas njemu je 'majstor' tražio poveću svotu. Kada se ovaj počeo buniti lik je nonšalantno rekao 'Brate, ako ti je to skupo da vratim ja sve kako je bilo a ti potrazi nekog jeftinijeg'", glasili su njihovi komentari.

(Blic)

