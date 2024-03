MA JA SAM TO DAVNO DOBILA: Iznenadićete se na šta je mislila - Sugrađanka dala odgovor na pitanje šta će dobiti za 8. mart (VIDEO)

DAN je žena , 8. mart, napravili smo malu anketu sa sugrađankama u Beogradu povodom njihovog praznika.

Foto Novosti

Da li ste već dobili svoj poklon za 8. mart?

-Ma ja sam davno to dobila.

A danas?

-Danas ću tek da dobijem.

Šta mislite šta ćete da dobijete?

-Pa cveće... Kitu cveća, nemoj to da snimaš, da me vidi muž reći će brukaš me.

Koji je najlepši poklon koji ste nekada dobili za 8. mart?

-Pa bogami, kada sam se udala za ovoga mog muža, koji je dobar prema meni već 43 godine, to mi je najbolji poklon.