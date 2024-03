DANAS KIŠA, U OVE DELOVE SRBIJE STIŽE I SNEG: Od vikenda promena vremena - evo šta nas očekuje do kraja nedelje

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se uveče i noću na jugozapadu i zapadu zemlje, kao i u delovima Šumadije.

Na visokim planinama, iznad 1.500 m nadmorske visine, kiša će preći u sneg. Vetar slab, promenljiv, na severu zemlje slab do umeren severoistočni, a na jugu jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8°C, a najviša dnevna od 14 do 17°C.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom i to uglavnom po podne i uveče. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura oko 8°C, a najviša dnevna oko 16°C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak i petak biće hladnije, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 10 do 13°C.

U četvrtak se očekuje oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Na planinama će padati sneg.

U petak pre podne pretežno oblačno, a kiša se očekuje samo još ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će po podne doći do postepenog razvedravanja.

Za vikend se očekuje suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

U nedelju krajem dana stiže novo naoblačenje sa kišom sa zapada, a početkom sledeće sedmice pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, od utorka i sa padom temperature.

