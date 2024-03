MAJKA UBIJENOG ANDRIJE ČIKIĆA ORGANIZUJE ROĐENDAN SINU: "LJubavi moja, biće onako kako si želeo"

U UTORAK, 5. marta na sportskom aerodromu 13.maj u Zemunu, biće obeležen 15. rođendan Andrije Čikića, dečaka koji je ubijen 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Rođendan će biti obeležen sa porodicom, đacima, prijateljima, baš kao što je to nameravao prošle godine da uradi.

Njegova majka, Suzana Stanković Čikić, objavila je na Fejsbuk profilu potresnu objavu.

- Ljubavi moja, biće onako kako si želeo, kako smo zajedno planirali! I znaš, imam iznenađenje za tebe! Ne, ne mogu da ti kažem, jer ako ti kažem to neće biti iznenađenje! Voli te tvoja mama beskrajno! - napisala je ona.

Andrija Čikić jedna je od žrtava dečaka ubice koji je 3. maja pucao u svoje vršnjake u školi na Vračaru. Andrija je bio talentovani mladi pijanista i kompozitor, a njegovi roditelji svakodnevno dele njegove radove na društvenim mrežama i ponosno ističu ko je njihov sin.

"Nema više zvuka klavira"

Na suđenju roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", govorio je otac Andrije Čikića, žrtve pucnjave u školi. Tokom iskaza otac dečaka, Miloš Čikić, nije uspeo da zadrži suze.

Čikić je svoje svedočenje započeo rečima da su od Andrijinog rođenja funkcionisali kao zajednica.

- Nikada se nismo razdvajali uprkos tome što imamo veliki stan i svako svoju sobu. Čak i kada neko nešto radi u svojoj sobi, vrata su bila otvorena. Najviše vremena smo provodili u dnevnoj sobi. Andrija je išao u muzičku školu, i mnogo je voleo da se druži. Od početka je Andrija ravnopravan član porodice - rekao je Čikić.

Potom je ispričao jednu anegdotu.

- Sećam se kada mi je Andrija rekao: "Nemoj ništa da planiraš, potreban si mi posle posla". To je isto rekao i mojoj supruzi. Pokupio sam ga posle škole i stali smo na prvu adresu koju je rekao. To je bila prodavnice tehnike. Ja sam sedeo u automobilu, a on je sa majkom otišao u prodavnicu. Stvar koju su kupili, ja nisam video, stavili su je u gepek automobila. Potom smo otišli na drugu lokaciju koju je rekao. Bila je to zlatara. Tada je Suzana (majka dečaka prim.aut) ostala u automobilu. On je poklone kupio od svog novca. Kada sam mu rekao da ga ne troši na to, on mi je odgovorio: "Hoću da vam pokažem koliko mi znači sve što činite za mene" - rekao je on.

