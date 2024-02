ZA PET DANA ODUZELI PET VOZILA: Od petka na snazi nove mere, policija sankcioniše nesavesne vozače

POLICIJA je privremeno oduzela ukupno pet vozila od petka, od kada je stupio na snagu izmenjen Zakon o bezbednosti saobraćaja, kazao je Vladan Nikolić iz Uprave saobraćajne policije. Kola su oduzeta u Leskovcu, Valjevu, Novom Pazaru i dvoja u Beogradu.

Foto: R. Šegrt

Po novom propisu, naime, policija može privremeno da oduzme automobil nesavesnim vozačima koji su počinili teži prekršaj, a u poslednje dve godine već imaju presude Prekršajnog suda za bar dva teža prekršaja. U riziku da na neko vreme ostanu bez kola je oko 10.000 vozača, koliko ih je, naime, osuđeno za dve godine, ali to nije jedina kazna koja ih može snaći. Prema rečima prof. dr Milana Vujanića, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, svi oni obavezni su da plate i ležarinu, odnosno čuvanje oduzetih kola na parkingu Saobraćajne policije ili drugom mestu. Kako kaže prof. Vujanić, ležarina za npr. dva meseca dostiže 40.000 dinara.

Foto: D. Milovanović Alko test

- Oduzeto vozilo se čuva do donošenja pravosnažne presude ili dok sud ne odredi drugačije - kaže naš sagovornik. - Naravno da to čuvanje na parkingu plaća sam vlasnik, pa je to na neki način za njega dvostruka kazna.

Prvi kome je policija oduzela kola jeste šezdesetjednogodišnji Leskovčanin, koji je već u petak, tokom kontrole odbio da uradi alko-test. Policija mu je oduzela "pasat" jer je, prema navodima MUP-a, u prethodne dve godine pravosnažno osuđen zbog odbijanja alko-testiranja i nasilničke vožnje, pošto je upravljao kolima u stanju potpune alkoholisanosti, sa 2,03 promila alkohola u krvi.

STRADALO 68 LjUDI OD početka godine 68 ljudi je poginulo u saobraćaju, što je za četiri više nego u istom periodu prošle godine. Samo u februaru, svakog dana imamo po jednu poginulu osobu, a u januaru ih je bilo 42. U 2022. otkriveno je 1.350.000 saobraćajnih prekršaja, prošle godine 1.400.000, kazao je Vladan Nikolić.

Ovo nije destimulisalo tridesetšestogodišnjeg Pančevca, koji je samo dan kasnije uhvaćen za volanom "opel astre" sa čak 4,01 promila alkohola u organizmu! Njemu je određeno zadržavanje i podneta je prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, posle čega je po skraćenom postupku sproveden kod sudije za prekršaje. U poslednjih 48 sati policija u Nišu je zaustavila i vozače koji su vozili sa više od dva promila alkohola i pod dejstvom marihuane.

Tanjug Mirko Koković

- Sve preko dva promila alkohola u organizmu klasifikuje se kao potpuna alkoholisanost - objašnjava Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja. - U takvim situacijama, osobi se određuje obavezno zadržavanje 12 sati, isključivanje iz saobraćaja 24 sata, najmanje devet meseci zabrane upravljanja vozilom, kazna od 120.000 do 140.000 dinara, 30 do 60 dana zatvora ili rad u javnom interesu 240 do 360 sati. I na sve to, dobija 15 kaznenih poena (vozačka dozvola se oduzima sa 18) - navodi Koković.

Izmenjen Zakon o bezbednosti saobraćaja omogućuje policiji i da upozori učesnika u saobraćaju bez pokretanja postupka, ukoliko je za učinjeno delo predviđena novčana kazna i ako u prethodne dve godine nema počinjenih prekršaja.

Kola mogu privremeno, do okončanja postupka, biti oduzeta za 18 mogućih teških prekršaja, među kojima su odbijanje alko ili droga testiranja, vožnja u alkoholisanom stanju kada količina alkohola prelazi 1,2 promila u organizmu, enormno prekoračenje brzine u naselju, zoni škola ili zoni usporenog saobraćaja, prolazak kroz dva crvena svetla u razmaku od 10 minuta, vožnja bez ijedne kategorije, vožnja deteta mlađeg od 12 godina na mestu suvozača itd.

Saobraćajna policija može da oduzme automobil samo do okončanja sudskog postupka, a sudija može već na prvom ročištu da ga vrati vlasniku, ali može i da donese odluku da se vozilo vrati tek po okončanju postupka, ili da se trajno oduzme kao predmet izvršenja dela.

TERETNjAKE VOZE I DROGIRANI IZMEĐU 19. i 25. februara, tokom međunarodne akcije Roadpol, MUP je otkrio 8.003 prekršaja vozača teretnih vozila i 719 vozača autobusa. Kontrolisano je oko 10.000 vozača i više od dve trećine bilo je u prekršaju. Nešto više od četvrtine vozača teretnjaka, odnosno njih 2.121, kažnjeno je zbog prekoračenja vremena upravljanja i zlouopotrebe tahografskih listića. Iz saobraćaja su isključena dvadesettrojica zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a troje zbog dejstva psihoaktivnih supstanci. I 317 vozača autobusa sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravljanja i nepravilnosti oko tahografa.

- Verujem da će mera oduzimanja automobila delovati destimulišuće na one koji su skloni prekršajima. Na neke će delovati preventivno, kada čuju da je stupila na snagu, počeće da koriguju ponašanje za volanom. Nažalost, ima i onih kod kojih se promena ponašanja može očekivati tek nakon oduzimanja vozila. Naravno, uvek će biti ljudi koji imaju tendenciju ka antisocijalnom ponašanju i ne mare previše za poštovanje društvenih pravila, pa i saobraćajnih. Dobar "lek" je kombinacija sprovođenja preventivnih mera (edukacija) uz represivne (kazna), ali na dosledanst. Ako izostane doslednost, bilo koja mera gubi na značaju - smatra Jelena Milošević, dipl. psiholog.