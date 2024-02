"SVE JE LEPO, I ONDA ZNAŠ ŠTA SE DEŠAVA?!" Srpska snajka iz Argentine otrkila šta joj zadaje najveću glavobolju u braku (VIDEO)

IAKO je do kalendarskog početka proleća ostalo nešto manje od mesec dana, već sada se može reći da proleće u Srbiji već uveliko traje. Jučerašnje temperature bile su i do 18°C, a veoma toplo vreme očekuje se i danas, drugog dana vikenda, uz temperature i do 20°C. Danas se očekuje i više sunčanih perioda, a slaba kiša očekuje se tek ponegde.