BRŽE PUTOVANJE DO MORA: Na leto kroz Severnu Makedoniju i Grčku sa jednim tagom

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da bi naši građani do početka leta mogli da putuju jednim tagom ne samo kroz Severnu Makedoniju, već i kroz Grčku.

Foto Tanjug

On je za Tanjug rekao da se o uvođenju zajedničkog taga sa Grčkom razgovaralo prilikom nedavne posete grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i grčkog ministra saobraćaja Hristosa Staiokourasa.

- Pre nekoliko dana bio je sastanak u Grčkoj, taj sastanak je bio uspešan. Zajednička komisija se formira 27. i oni su sebi napravili jedan jedan redosled poteza, kako bi do maja bila završena integracija i kako bi u junu naše građanke i građani mogli da koriste tag - naveo je Vesić.

Istakao je da je siguran da to može da se postigne i da ćemo zaista tokom leta imati, pored Severne Makedonije, zajednički tag i sa Grčkom. Dodao je da su u toku razgovori i sa Crnom Gorom, Mađarskom, Hrvatskom, Italijom, Bosnom i Hercegovinom i da će se se videti u narednom periodu kada će se ti projekti realizovati, ali da je najizvesnije da do početka letnje sezone bude uspostavljen zajednički tag sa Grčkom.

Govoreći o železničkom saobraćaju, Vesić je naveo da će pruga između Novog Sada i Subotice, dužine 108 kilometara, biti završena pre roka, odnosno do 30. jula. Rekao je da će već od 15. septembra početi probe koje traju najduže tri meseca, tako da će u decembru biti uspostavljena prva linija između Beograda i Subotice.

- Putovaće se sat i 12 minuta, što je zaista nešto što je sada nezamislivo. I imaćemo do kraja godine 184 km brze pruge, što znači da ćemo biti zemlja u ovom delu Evrope sa najviše kilometara brzih pruga - rekao je Vesić. On je rekao i da Mađarska završava 166 kilometara pruge do kraja 2026. godine i da se u 2027. godini može očekivati da se produži putovanje do Budimpešte, kada će se od Beograda do glavnog grada Mađarske stizati za manje od tri sata.

Vesić je naveo za Tanjug i da će 2025. godine zajedno sa EU početi da se radi pruga do Niša dužine 230 kilometara, te da će se već sledeće nedelje raspisati prvi tender za nadvoz, a u maju tender za izgradnju druge i treće deonice.

- Radimo sada oko 23 km od Niša do Brestovca i ostaje da završimo 135 km od Brestovca do Preševa, odnosno do srpsko-makedonske granice, i 50 km do Skoplja. To je naš memorandum koji smo popisali sa Vladom Severne Makedonije i sada zajednički tražimo sredstva od EU kako bi se izgradila pruga do Skoplja - rekao je Vesić.

Kada je reč o izgradnji novih saobraćajnica, Vesić je naveo da je plan da se do 2027. godine završi 487 kilometara autoputeva i brzih pruga.

- I to je zaista nešto što će potpuno promeniti Srbiju. Od 2012. do danas je izgrađeno 468 kilometara, a u ovom trenutku gradimo 643,3 kilometara auto puteva i brzih saobraćajnica. Samo ove godine treba da završimo 166 kilometara. Završićemo brzu saobraćajnicu Šabac- Loznica, čija je dužina 54 km - naveo je Vesić. On je rekao da će se završiti i 46 kilometara Moravskog koridora, pa će se na autoput priključiti Kraljevo, Loznica i Trstenik.

- Uradićemo na Dunavskom koridoru 23 km od autoputa Beograd-Niš do Požarevca, čime ćemo i Požarevac priključiti. Uradićemo Kuzmin-Sremska Rača 18 kilometara, što je prvi deo auto puta Beograd-Sarajevo - kazao je Vesić. Naveo je da će se do kraja septembra uraditi 19,5 kilometara auto puta od Pakovraće do Požege.

- Znači samo ove godine 166 km. A očekujem da prema dinamičkom planu koji smo napravili možemo do 15. novembra da počnemo da radimo auto puta Vožd Karađorđe - rekao je Vesić. Govoreći o novinama u poslovanju Er Srbije, Vesić je rekao da je britanska kompanija Menzis potpisala ugovor sa tom avio kompanijom.

- To znači da ima automatski 50 odsto svih poslova na aerodromu, jer Er Srbija čini 50 odsto prometa, plus neke druge kompanije koje vuku sa svojim ugovorima iz inostranstva, tako da će oni sigurno biti na skoro 60-70 odsto tržišta - rekao je Vesić.

Dodao je da počinju da rade sledeće nedelje, da im je stigla oprema i da se sa njima redovno održavaju sastanci kako bi se pripremili za letnju sezonu da bi sve funkcionisalo bez problema.

- Ja sam siguran da će ove godine biti manje problema, a nadam se da će oni uspeti dobro da se pripreme. Radimo na tome, kako bi zaista svi problemi bili rešeni veoma brzo i kako se ne bi dešavala nemile scena od prošle godine - rekao je Vesić.

BONUS VIDEO: PLANOVI ZA SAOBRAĆAJNICE I ŽELEZNICE DO 2025 - Ministar Vesić na Prokopu za "Novosti"