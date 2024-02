Otvoren novi salon Forma Ideale u Šapcu

OTVOREN je novi salon Forma Ideale u Šapcu na adresi Janka Veselinovića bb i prostire se na 1500m2 izložbeno-prodajnog prostora.

Foto: Promo

U novom salonu Forma Ideale kupcima je predstavljen deo asortimana pločastog i tapaciranog nameštaja Forma Ideale, deo asortimana partnerskog programa, veliki izbor laminata, tepiha, rasvete, dekoracije, kao i bogata ponuda malih kućnih aparata.

Dodatna pogodnost za sve posetioce u prva tri dana rada novog salona, 22. 23. i 24. februara, biće sniženje od 5 odsto na kasi, uz dodatnih 5 odsto popusta za korisnike Loyalty kartice na već snižene akcijske cene.

Foto: Promo

Takođe, kupce očekuju i brojni benefiti pri kupovini - odloženo plaćanje čekovima građana, kupovina preko administrativne zabrane, uključujući i korisnike PIO fonda (penzioneri do 12 meseci), kao i kupovina na odloženo plaćanje kreditnim karticama Banca Intesa do 24 meseca.

Novi salon Forma Ideale u Šapcu biće otvoren za posetioce od ponedeljka do petka od 8 do 21h, kao i subotom od 9 do 18h.