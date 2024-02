RUŽE ZA OBOLELE OD RETKIH BOLESTI: Akcija u Pančevu za obolele od cistične fibroze

U toku je isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica, kao i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isplaćuje razliku do uvećanog dodatka za korisnike koji to pravo ostvaruju preko Republičkog Fonda PIO. Ukupan iznos koji u sebi sadrži i dodatak za pomoć i negu drugog lica i razliku do uvećanog dodatka ne može da bude veći od 38.852 dinara, saopštilo je ovo Ministarstvo.