VI STVARATE I ŠKOLUJETE NAŠE BRANITELJE: Ministar Vučević prisustvovao obeležavanju Dana Univerziteta odbrane (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Univerziteta odbrane u Domu Garde na Topčideru. Svečanosti je prisustvovala ministarka zdravlja dr Danica Grujičić.

Foto: MOD

Tom prilikom, ministru Vučeviću uručena je Plaketa Univerziteta odbrane kao zahvalnost za saradnju, doprinos razvoju vojnog obrazovanja i podršku u realizaciji nastavnog procesa i naučnoistraživačke delatnosti. Plaketu je ministru odbrane uručio rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović.

Foto: MOD

Ministar Vučević, obraćajući se prisutnima, rekao je da je Univerzitet odbrane kao ustanova Ministarstva odbrane ujedno i krovna institucija srpskog vojnog školstva, ali i institucija koja ima tradiciju skoro dva veka.

- U decenijama koje su prethodile osnivanju Univerziteta odbrane, vojno školstvo je bilo deo različitih organizacionih delova pri Ministarstvu odbrane, odnosno našoj vojsci, a onda je država odlučila da se formira jedinstven Univerzitet da bi se upravo na toj potrebi objedinili nastavno-obrazovni i naučno-istraživački kapaciteti, koji bi u sintezi dali bolje i značajnije rezultate. Danas imamo jedinstvenu, samostalnu, visokoškolsku ustanovu čiji su svi resursi usmereni ka formiranju, obrazovanju, vaspitanju, obuci i usavršavanju starešina Vojske Srbije - rekao je ministar Vučević.On je naglasio da je kvalitet oficira koji završavaju osnovne akademske studije Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije izuzetan i da se to potvrđuje iz godine u godinu.

- Tome u velikoj meri doprinosi činjenica da je akademska zajednica u Srbiji prepoznala neophodnost naučnog izučavanja oružane borbe kroz vojne nauke. Na tome i ovom prilikom zahvaljujemo u ime Ministarstva odbrane svim univerzitetima u Republici Srbiji i inostranstvu koji sarađuju sa našim Univerzitetom - istakao je ministar odbrane ukazujući na značaj saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama radi razmene znanja.

Živimo u vremenima brzih promena, rekao je Ministar Vučević, pa Univerzitet odbrane ima zadatak da se menja i osavremenjuje, podjednako se ravnajući prema zahtevima Vojske Srbije i akademske zajednice u Srbiji.

- Čuvena sentenca – „znanje je moć“ – dobila je u savremenom svetu, u doba informaciono-tehnološke revolucije, najočiglednije dokaze svoje apsolutne istinitosti. Kada je odbrana države u pitanju, moći znanja potrebno je dodati određene vrline i karaktere. Znanju je potrebno dodati odvažnost, rodoljublje, istrajnost i postojanu čast, sposobnost da se generacijama, u kontinuitetu, stremi ostvarivanju nacionalnih interesa, da bi uspeh bio zagarantovan. Zato je nužno da na Univerzitetu odbrane rade nastavnici koji, pored toga što prate razvoj svoje nauke i osavremenjuju nastavne planove i programe, svojim ponašanjem i životima svedoče vrednosti oficirskog kodeksa časti Vojske Srbije, koji primerom vaspitaju i poukom bude vrline naših kadeta. I zato je vaša uloga ogromna. Vi stvarate i školujete branitelje naše, one koji žive naizgled iste živote kao i svi drugi ljudi, ali koji su spremni i zakleti da u svakom momentu i po svaku cenu stave sve za odbranu naše otadžbine. I to mora da se ceni i to mora da se zna – naglasio je ministar Vučević.On je, tom prilikom, govoreći o vremenu pred nama, istakao tri zadatka Univerziteta odbrane.

Foto: MOD

Prvi zadatak, kako je istakao ministar Vučević, odnosi se na školovanje oficira na osnovnim akademskim studijama i usklađivanje studijskih programa potrebama Vojske Srbije, a posebno u svetlu obaveznog služenja vojnog roka.

- Univerzitet odbrane mora da prati sve što se dešava na nivou države, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i ne može da bude izolovano ostrvo, nego deo jedinstvenog sistema. To se, takođe, odnosi i na sve nivoe školovanja koje realizujete. Kvalitet obrazovanja mora da bude prva briga, i da budete aktuelni u pogledu svih dešavanja u svetu – rekao je ministar odbrane.

Drugi važan zadatak, kako je ukazao, koji predstoji Univerzitetu odbrane jeste da naučnoistraživačku delatnost preciznije usmeri ka proučavanju pojava, procesa i praksi koje su od strategijskog značaja za vojne i odbrambene sposobnosti Republike Srbije.

Kao treći zadatak, ministar Vučević označio je produbljivanje međunarodne vojne saradnje u oblasti školovanja i usavršavanja oficira kako bi u vremenu bezbednosnih izazova, svojim znanjem, imali izgrađen snažan odvraćajući faktor.Govoreći o značaju obrazovanja oficira, rektor Univerziteta odbrane brigadni genaral prof. dr Boban Đorović istakao je njihovu vojnu i moralnu spremu, profesionalna znanja i nepokolebljivo rodoljublje.

- Oficirski poziv se, ipak, ne iscrpljuje u znanju i iskustvu, jer je nužno prožet vojnim etosom, s kojim živi i bez koga umire. Za razliku od drugih društvenih normi koje se uče, moralne norme se osećaju. Stoga je neophodno da se u Univerzitetu odbrane živi u skladu sa kodeksom časti Vojske Srbije - rekao je rektor Univerziteta odbrane i dodao da se Univerzitet s pažnjom odnosi prema kadetima i učenicima, imajući u vidu da i druge vojske i njihove visokoškolske ustanove prepoznaju da je negovanje talenata imperativ savremenog vojnog obrazovanja.

Foto: MOD

Na današnjoj svečanosti uručene su diplome onima koji su stekli zvanje doktora nauka na Univerzitetu odbrane, koje su uručili rektor Univerziteta odbrane, načelnik Vojne akademije pukovnik vanredni prof. dr Srđan Blagojević i dekan Medicinskog fakulteta VMA prof. dr Sonja Marjanović.Prisutnima se obratio i kadet prorektor Univerziteta odbrane Miloš Đorđević koji je istakao da se kroz nauku, kulturu i umetnost uči kako se čuva istorija od zaborava.

- Poštovanjem tradicije i ljubavlju prema otadžbini uz svesne navike gradi se disciplina koja nas vodi ka časti i junaštvu, kao istinska odlika oficira. Oficir svojim primerom pravda poverenje koje mu je ukazala Srbija, te uz ozbiljnost i odgovornost ponosno obavlja svoju dužnost donoseći odmerene odluke. Najčasnijem pozivu pored svega ostalog, odgovara se rodoljubljem uz negu duhovnih i moralnih vrednosti, odanošću i vojničkim vrlinama, uz dela kojih se preci ne stide, a kojima će se potomci ponositi - rekao je kadet prorektor Đorđević.

Foto: MOD

Na svečanosti su uručene i zahvalnice Univerziteta odbrane za saradnju Upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, Komandi za obuku, Fondu za nauku Republike Srbije, Medicinskom fakultetu u Beogradu, a priznanja su uručena i nastavnicima kojima je prestao radni odnos u protekloj godini, kao i najboljim kadetima.