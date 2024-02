IZ ZABAČENIH I OPUSTELIH SELA SVEŠTENICI ĆE POSLEDNJI OTIĆI: Episkop niški Arsenije, dobitnik sretenjskog odlikovanja za "Novosti"

Ovako za naš list govori episkop niški Arsenije, koga je predsednik Aleksandar Vučić na Dan državnosti odlikovao Sretenjskim ordenom drugog stepena. Kada je pre sedam godina došao na tron niških episkopa, vladika je pomoć najugroženijima postavio kao najvažniji cilj i predano se posvetio humanitarnom radu, posebno u opštini Medveđa.

- Ni u jednom delu Niške eparhije nema toliko porodica koje imaju troje i više dece kao u ovoj opštini - kaže episkop Arsenije. - U zabačenim planinskim selima žive porodice sa desetoro, čak i jedanaestoro dece, najčešće na rubu egzistencije. Dirljivo je videti kako se ti mališani, koji kilometrima pešače do škole, raduju sitnicama za razliku od gradske dece, koja često imaju sve a nisu srećna. Njihov osmeh ispunjava srce čoveka. Moj san se donekle ostvario kada smo podigli pet modernih kuća i opremili ih nameštajem i belom tehnikom.

Kakvi su vaši dalji planovi?

- Ove godine nameravamo da sagradimo još dve kuće, kao i kuću u Nišu za mlade koji odrastaju u domovima za decu bez roditeljskog staranja. Kad napune 18 godina, oni moraju da napuste dom. Planiramo da sagradimo kuću u kojoj će boraviti dok ne pronađu posao i ne snađu se u životu. Ta kuća će biti u vlasništvu SPC, a ustupićemo je Centru za socijalni rad.

Najduža noć u životu

Zatekli ste se u Izraelu kad je počeo rat...

- Bio sam u Jerusalimu sa velikom grupom vernika iz Niša i okolnih gradova kada je izbio rat. U subotu smo spakovali stvari, izašli iz soba i krenuli na doručak kad su se začule sirene i detonacije. Mediji su objavili da je počeo rat. Za nas je to bio veliki šok. U grupi su bili i maturanti niške Bogoslovije. Uplašio sam se za tu decu. Nismo znali šta da radimo, da li da nastavimo dalje ili da ostanemo tu. Odlučili smo da jedan deo grupe ode na aerodrom, let još nije otkazan, a drugi, u kome sam i ja bio, nastavi put do manastira Svete Katarine na Sinaju. Bili smo blizu granice sa Egiptom, kad smo čuli da su svi letovi otkazani. Počela je agonija. To je bila najduža noć u mom životu. Na sreću, Vlada Srbije je poslala avion. Kad se ovaj rat smiri, ponovo ću otići u Izrael, ali ne sa tako velikom grupom.