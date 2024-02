Veći popusti za više recikliranih uređaja

KOMPANIJA Yettel poziva korisnike da donesu mobilne telefone i dodatnu opremu na reciklažu i tako još više doprinesu smanjenju elektronskog otpada u Srbiji.

Foto: Promo

Pored telefona, korisnici Yettel-a mogu na reciklažu doneti slušalice, tablete, modeme, rutere, MiFi modeme, pametne satove, Smartić satić, Bluetooth zvučnike, laptopove ili punjače.

- Do sada smo zajedno sa našim korisnicima uspeli da recikliramo više od 620 hiljada uređaja, što je gotovo 60 tona različitog elektronskog otpada. Program konstantno razvijamo kako bismo motivisali korisnike da recikliraju više, a sve sa ciljem da zajedno recikliramo milion uređaja do 2025. godine -, rekao je Dejan Marković, menadžer segmenta za fizička lica u Yettel-u.

Foto: Promo

Ukoliko donesu uređaj na reciklažu, korisnici dobijaju popust prilikom kupovine novog uređaja. Od danas, visina popusta raste sa brojem recikliranih uređaja. Za jedan uređaj korisnik može da dobije popust do 5 hiljada, za dva uređaja do 10 hiljada, dok za reciklažu tri uređaja, korisnik može da ostvari popust do 15 hiljada dinara.

Od novembra 2023. godine, Yettel je omogućio i potpisivanje ugovora bez papira, tako da korisnici ugovore i račune mogu pronaći na Yettel aplikaciji. Na ovaj način, potrošnja papira se značajno smanjuje, a time i negativan uticaj na životnu sredinu.