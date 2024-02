TREBA VIŠE PRAKTIČNOG RADA: Anđela Vuković, učenica osmog razreda OŠ "Danilo Kiš"

SUDBINA Kolumbijke udate za Srbina Ane Knežević (40), kojoj se poslednji trag gubi u Madridu 2. februara ove godine, i dalje je nepoznata. O njenom nestanku obavešten je FBI, ali i Interpol, pa je potraga proširena na gotovo sve zemlje sveta. Z.Uskoković SUDBINA Kolumbijke udate za Srbina Ane Knežević (40), kojoj se poslednji trag gubi u Madridu 2. februara ove godine, i dalje je nepoznata. O njenom nestanku obavešten je FBI, ali i Interpol, pa je potraga proširena na gotovo sve zemlje sveta. Anin bivši suprug David Knežević je u rodnoj Srbiji i on se trenutno ne oglašava za medije. Sa Kolumbijkom je bio u braku do pre nekoliko meseci i živeli su u Americi, odakle je Ana doputovala u Španiju decembra prošle godine. U izjavi za "Novosti" njene prijateljice Sana Ramouza, ispričala je da je Ana rođena u Kolumbiji, ali da je dugo godina živela na Floridi i već dve decenije je američki državljanin: - Došla je u Madrid 27. decembra 2023. Već je putovala tamo nekoliko puta tokom prošle godine. Posle razvoda odlučila je da se privremeno preseli u Španiju. Sa Davidom je, do razvoda, uspešno vodila firmu o računarima i softverskim komponentama. Prema rečima Sare Ramouza, Ana i David su bili u procesu zvaničnog razvoda, ali ništa se nije dešavalo "traumatično, osim što je to bila uobičajena stresna situacija, kada se odvajate od svog doskorašnjeg partnera", s akojim ste bili u braku 13 godina. - Bila je sa mnom u Austriji od 17. do 21. januara i tada sam je poslednji put videla - kaže Sana. - Plan je bio da je posetim u Madridu 8. februara i htela sam da ostanem 12 dana. Planirali smo da putujemo, istražujemo grad i okolna mesta,Barselonu... Poslednji put su se čule 2. februara, a nekoliko sati kasnije Ana je nestala: - Pričali smo o uobičajenim stvarima, ništa nije slutilo da će se ovo desiti. Lepo je provodila taj dan, bila je u Madridu, tražila novi stan. Pričala mi je o njenom predstojećem putu za Barselonu, na koji je planirala da ide 5. februara. Poslednji put sam pričala sa njom 2. februara uveče. Tada je poslednji put viđena u blizini stana koji je iznajmljivala. Znak za uzbunu, međutim, bile su poruke, koje je Kolumbijka, navodno, poslala svojoj prijateljici sutradan. Sana smatra da to nije pisala Ana: - U njima se navodi da je srela nekog muškarca, koji joj je prišao i rekao da je vodi na vikendicu udaljenu dva sata od Madrida. Rekla mi je da će biti nekoliko dana tamo i da neće biti dometa, tako da neće moći da me kontaktira sve dok se ne vrati u grad. To je bila veoma bizarna poruka. Ana to nikada ne bi uradila. Dodatnu uznemirenost u vezi ovog slučaja unosi i činjenica da je u noći njenog nestanka, nepoznati muškarac, u zgradi gde je živela, sprejom isprskao nadzorne kamere. Pola sata kasnije ona je nestala.