GRCI ZNAČAJNO POSKUPELI TAKSE PRED POČETAK SEZONE: Ovo se turistima neće dopasti - Promenjene cene smeštaja, na udaru i ležaljke

DIREKTOR Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio je danas da su ove godine boravišne takse u Grčkoj poskupele, kao i da će važiti nova pravila na plažama kada je reč o prostoru za peškire, ležaljke i suncobrane.

Foto arhiva

- I do sada smo imali te takse, koje su bile jeftinije negde 50 odsto a negde čak i tri puta. Najjeftinija i dalje ostaje taksa za boravak u apartmanima, koja je do sada bila 50 centi po danu po jednom apartmanu. Bila je dakle pet evra za 10 dana, a sada je evro i po dnevno, znači 15 evra za 10 dana - rekao je Seničić.

Dodao je da će i hotelske usluge poskupeti za onoliko za koliko je poskupela taksa i naveo da je u hotelima sa dve zvezdice cena tri evra a u hotelima sa pet zvezdica 10 evra.

- Govorimo o sobama, odnosno o svima koji borave u tim sobama. Za 10 dana, taj trošak će biti od oko 30 do 100 evra u zavisnosti od hotela - naveo je Seničić.

Kada je reč o novinama na plažama, rekao je da postoji inicijativa da u Grčkoj više ne bude plaža na kojima je zabranjeno postaviti svoj suncobran i raširiti peškir.

- Ovo je samo inicijativa, jer odluku još nismo zvanično dobili, ali su to već preneli neki mediji i u Grčkoj i ovde, pa verujemo da će zaista tako biti - rekao je on.

Prema njegovim rečima, na najvećem broju plaža, polovina površine mora biti dostupna svima, dok druga polovina može biti zauzeta nekim objektima kao što su ležaljke.

- Na plažama u posebnim celinama, takozvanim 'ekološkim natur' sredinama, a ima ih i na severu Grčke gde boravi najviše naših ljudi, samo 30 odsto površine može biti zauzeto nekim objektima, a 70 odsto će biti dostupno svima - rekao je Seničić za RTS.

Na pitanje da li će to uticati na porast cena ležaljki, s obzirom na to da će ih biti manje, odgovorio je da će to zavisiti od poslovne politike.

Na najvećem broju plaža u Grčkoj do sada je bila praksa da se ležaljka koristi uz suncobran i nije bilo obavezno plaćanje, već da se konzumira nešto sa bara.

- Taj trošak koji je recimo iznosio od tri do pet evra, sada će se smanjiti i to nije tako mali iznos - rekao je Seničić i dodao da bi novine trebalo da zažive od ove sezone.