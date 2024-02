NIŽE CENE MOBILNIH USLUGA ZA PRIPADNIKE VOJSKE: Nove pogodnosti i za korisnike koji već imaju zaključene ugovore (FOTO)

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić prisustvovali su danas, u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba, ceremoniji potpisivanja Protokola o saradnji, kojim se svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije korišćenje usluga mobilne telefonije tog operatera omogućava po cenama i do četiri puta nižim u odnosu na standardnu ponudu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Protokol su potpisali zastupnik načelnika Uprave za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse pukovnik Đorđe Kalanj i izvršni direktor za prodaju Telekoma Srbija Katarina Subotić.

Ministar Vučević zahvalio je Telekomu Srbija na podršci pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i na tome što su pokazali da su društveno odgovorna kompanija koja prepoznaje doprinos i značaj rada pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za dobrobit cele naše zajednice i države.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Hvala na potvrdi da se ono što nagrađeni rade svakodnevno, što je njihov poziv i posao, prepoznaje, poštuje i iskazuje zahvalnost i zadovoljstvo što imamo takve ljude među nama. Verujem da će druge kompanije slediti primer Telekoma Srbije, koja je lider po mnogo čemu dobrome u Republici Srbiji. Ovakve stvari mi u Ministarstvu odbrane želimo da vidimo – kako da omogućimo bolje kredite za rešavanje stambenih pitanja, kako da se definišu ili omoguće ovakvi paketi koji rešavaju bolju komunikaciju, bolje televizijske, internet usluge, sve ono što čini život. Da i na taj način pomognemo pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da bolje žive, da njihove porodice bolje žive i da vide, da osete da su poštovani, uvaženi, da ih ceni cela država i svi građani naše Srbije – poručio je ministar odbrane i još jednom čestitao nagrađenima na ostvarenim rezultatima.

Generalni direktor Telekoma Srbija Lučić istakao je da je Vojska Srbije jedan od prvih i velikih korisnika usluga mobilne telefonije te kompanije već dve decenije.



Foto: Ministarstvo odbrane

- Kako smo svi svesni koliko je vojska bitna za našu zemlju, kako naša zemlja sve više ulaže u vojsku da bude još jača, ne postoji prirodnija stvar od ove koju smo sad uradili, da omogućimo pripadnicima vojske i njihovim porodicama još bolju komunikaciju. Razvojem 5G mreže sigurno ćemo imati i više zajedničkih projekata i potrudićemo se i ovim projektom da vam omogućimo što jednostavniju i lakšu komunikaciju – rekao je direktor Telekoma Srbija.

Poklon najboljem komandiru Vojske Srbije



Takođe i najboljem sportisti Vojske Srbije vodniku Đuru Borbelju iz Vojne akademije, dobitniku nagrade za najbolji naučni rad - doktorsku disertaciju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije dr Milici Rajović iz Vojnomedicinske akademije, najboljem istraživaču Milenku Trifkoviću iz Vojnotehničkog instituta i najboljem kadetu Univerziteta odbrane Nikoli Vasiću iz 145. klase Vojne akademije.

Jedan od nagrađenih, vodnik Borbelj rekao je da je ta nagrada još jedan od značajnih podstreka za dalje napredovanje.

- To će mi biti podstrek da ubuduće svoj posao obavljam još profesionalnije i postižem još bolje rezultate. Takođe, zahvalio bih Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije i Telekomu Srbija koji su našim pripadnicima omogućili povoljnosti prilikom korišćenja usluga gde će svaki naš pripadnik prilikom korišćenja tarife imati uštedu u kućnom budžetu – rekao je vodnik Borbelj.



Foto: Ministarstvo odbrane

Šta obuhvataju tarifni paketi

Današnjim Protokolom značajno je proširena lista pogodnosti za profesionalne pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koje je do sada nudio Telekom Srbija. Oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici, civilna lica, kadeti i učenici vojnih škola moći će da se opredele za neki od četiri specijalna tarifna paketa „SRB Omorika 5“, „SRB Omorika 15“, „SRB Omorika 30“ i „SRB Omorika 50“ čija će cena biti u rasponu od 460 do 960 dinara uz ugovornu obavezu od 12 do 24 meseca i elektronski račun.

Uz neograničene pozive i SMS poruke u nacionalnom saobraćaju, tarifni paketi obuhvataju između 5 i 50 gigabajta internet saobraćaja u Srbiji i od 2,5 do 4,5 gigabajta internet saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana, a u sve pakete uključena je i Apolon aplikacija namenjena gledanju popularnih filmova i TV serija putem mobilnog telefona ili smart televizora.



Telekom Srbija je ovom pogodnošću svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije omogućio da usluge mobilne telefonije koriste po cenama čak i do četiri puta nižim u odnosu na standardnu ponudu van perioda specijalnih promocija.Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije će nove korisničke ugovore moći da zaključe na svim prodajnim mestima Telekoma Srbija uz službenu legitimaciju ili overenu potvrdu o zaposlenju. Nove pogodnosti odnose se i na korisnike koji već imaju zaključene ugovore sa ovim operaterom budući da će bez nadoknade moći da se prebace na neki od specijalnih paketa namenjenih pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Svaki pripadnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije imaće mogućnost da popust ostvari na tri korisnička broja, a kupovina telefona biće omogućena pod jednakim uslovima kao i kod ekvivalentnih ili sličnih paketa u komercijalnoj ponudi Telekoma Srbija.



Današnjoj svečanosti prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

