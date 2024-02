PENZIJA ZA MAJKE SA TROJE DECE ČEKA NOVU VLADU: "Novosti" istražuju da li će da se uvedu i dodatne olakšice za mnogočlane porodice

U SRBIJI živi 1.311.712 porodica sa decom, od čega je onih sa troje i više mališana 9,6 odsto, odnosno oko 125.924. Državni vrh je za proleće najavio mere podrške ovim višečlanim domaćinstvima, a sindikati se pitaju da li bi među merama mogla da se nađe i nacionalna penzija za majke sa troje dece.

Foto N. Živanović

U Nemačkoj je nedavno doneta odluka da žena može da dobije čak tri godine radnog staža po svakom detetu (za troje bi to bilo devet). Te godine joj ulaze u potreban uslov od najmanje petogodišnjeg zvaničnog rada za penziju. Uz to, penzija će joj biti veća za 110 evra mesečno po detetu, jer se to vreme računa kao da je radila i uplaćivala doprinose na osnovu prosečnih primanja svih osiguranika.

Savez samostalnih sindikata Srbije još je prošle godine predao Vladi, odnosno resornom Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, predlog sa setom od 15 mera populacione politike, od kojih, prema rečima Dragana Todorovića iz SSS Beograda, za polovinu nije potrebno obezbediti novac. Jedna od predloženih mera jeste nacionalna penzija za majke sa troje i više dece, ukoliko su pre toga zvanično bile zaposlene 15 godina i, naravno, ako hoće u penziju. Todorović kaže da su imali nekoliko sastanaka sa nadležnima u Vladi, ali da ništa od toga nije sprovedeno u delo. Zato se spremaju da predaju zahtev ponovo, po formiranju novog kabineta.

Foto N. Živanović

- Najvažnije je da se usklade roditeljstvo i rad, jer je demografija, po našem mišljenju, pitanje broj jedan u Srbiji - kaže Todorović. - Verujemo da bi budžet Fonda PIO mogao da izdrži ovaj pritisak, pošto se samostalno puni nekoliko godina unazad iz plata i doprinosa, bez ikakve finansijske injekcije države. Ali, nije to jedina mera za koju se zalažemo. Zalažemo se, naravno, i za skraćenje radne nedelje ovakve kakvu ovde imamo. Dok u većem delu Evrope ona iznosi 36 sati, kod nas je 43. To znači da ima puno prekovremenog i rada vikendom.

Todorović dodaje da pozdravljaju potez države da poveća davanja za majke, ali smatra da to nije dovoljno, jer se novac - potroši. Kaže i da od njihovog predloga da nedelja ne bude radni dan nije bilo ništa, a da je za majku malog deteta poguban rad vikendom, kada su vrtići zatvoreni. Shodno tome, i ovaj predlog će obnoviti.

Milina Milićević iz Udruženja "Majke sa troje dece", koje je podržalo predlog SSSS, objašnjava da će oni podržati sve što olakšava život majkama, ali da treba imati na umu iskustvo Crne Gore i moguće zamke rešenja sa nacionalnom penzijom.

PROBNA KRAĆA NEDELjA OD potrebnih pet godina staža za penziju, majke u Nemačkoj tri već mogu ostvariti samom činjenicom da su odgajale dete. U istoj zemlji je od 1. februara za sve, ne samo za majke, uvedena probna četvorodnevna nedelja.

- U Crnoj Gori su je uveli, pa, kada su ostali bez para, morali su da je ukinu, da bi je ponovo uveli. Ukoliko nema para, onda su i iznosi tih penzija mizerni. Osim toga, lično se bojim da će žene sa sela, majke koje nikada nisu radile ili one koje su radile manje od 15 godina, biti diskriminisane, jer one neće moći da dobiju tu penziju. Mnoge su celog života nadničile, mnoge nisu dobijale ni dečji dodatak. Žene preko 50 godina su gotovo nezapošljive. Takođe, imaćemo i opterećenje penzionog fonda, pa se bojim da on ne počne da škripi kao pre 15 godina - priča naša sagovornica, i dodaje da je ipak dobro da su mere krenule sa "mrtve tačke".

Njihov pravni tim radi na projektu demografskog dodatka za majke sa troje i više dece, za koji veruju da će biti održiv i koje će budžet moći da podnese. Uskoro će o njemu obavestiti javnost.