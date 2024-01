VMA POSTAJE MALA FABRIKA LEKOVA Načelnik otkriva za "Novosti": Sledi nam kompletno renoviranje i nabavka savremenih instrumenata (VIDEO)

DRŽAVA je uvek bila uz nas, mi smo bili uz državu i naš narod i tako će biti ubuduće. Dražava je oduvek ulagala u zdravstvo, a sada nas očekuju novi projekti koji će unapredi život i zdravlje građana.

Foto: N. Skenderija

Ovako za "Novosti" govori načelnik VMA Miroslav Vukosavljević, koji je u razgovoru istakao da ova institucija mora biti kao "lokomotiva koja vuče sve napred", te da ih tako u ovoj godini očekuju kapitalna opremanja.

- Završili smo nabavku "sajber" noža, to je nešto što ovoj državi treba i to će biti prvi uređaj takve vrste u regionu i on će upotpuniti radioterapijsku sliku za sve bolesnike obolelih od malignih bolesti. Tu je još jedan novi linerani akcelerator, a ono što nas posebno raduje jeste naša služba za farmaciju, Institut za farmaciju VMA, obnovićemo liniju za izradu magistralnih lekova. Postaćemo mala fabrika lekova - kaže načelnik Vukosavljević i dodaje da će do kraja godine biti završena kompletna priprema za celokupno renoviranje zgrade VMA.

- To je ogroman projekat, mi smo u razgovorima za to još od 2018. godine i dogovoreno je da će se krajem ove ili početkom iduće godine krenuti sa radovima, a da će iste završiti 2028. ili 2029. godine - rekao je Vukosavljević i dodao da se nada da će uskoro u okviru VMA biti formiran i Stomatološki fakultet.