JUBILEJ: Obeleženo 145 godina vojne štampe i Dan Medija centra „Odbrana“

MINISTAR odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas obeležavanju jubileja 145 godine vojne štampe u Srbiji i Dana Medija centra „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću u Domu Vojske Srbije.

Foto: MO

Tim povodom, ministar odbrane uručio je novinarsku nagradu pobednici konkursa „Ivan Marković“, koja se tradicionalno dodeljuje za izveštavanje o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u prethodnoj godini, novinarki televizije “Prva” Milici Savić za prilog o devojčici Anđeli Milojević, šampionki u karateu, koja odrasta u teškim životnim okolnostima i želi da upiše Vojnu akademiju.



Ministar Vučević, obraćajući se okupljenima na današnjoj svečanosti, podsetio je na reči generala Jovana Miškovića, osnivača lista „Ratnik“, prvog zvaničnog vojnog lista, i potonjeg ministra vojnog, načelnik Glavnog generalštaba, člana Srpskog učenog društva i predsednika Srpske akademije nauka.

- Siguran sam da bi bio ponosan na sve ono što ste radili i na rezultate koji su ostvareni i da je ponosan na ono je on uradio zajedno sa svojim saradnicima tog 24. januara 1879. godine. Vođeni Miškovićevom vizionarskom idejom da je „vojska bez svoga lista, kao čovek bez govora“ vi, njegovi naslednici, ste učinili da tokom bezmalo jednog i po veka, naša vojska nikada ne ostane nema. Vojni su listovi, podsetimo se, pod različitim imenima izlazili jednako i u razdobljima mira, ali i u vremenima kada je naš narod prolazio kroz najveće istorijske izazove i ratne vihore. Mi danas ovde svedočimo da je Vojska Srbije sačuvala i očuvala svoju misao i reč. To je misao i reč slobode i patriotizma – naglasio je ministar Vučević.

Medija centar „Odbrana“, dodao je, sa svojom novinsko-informativnom i izdavačkom delatnošću i organizacijom kulturnih događaja jedan je od najplodnijih izdanaka ideje da naša vojska mora stalno biti prisutna u javnom prostoru, jer je ona deo naroda od kako je nastala i tako će i biti.

- I to jeste njen osnovni i jedan od prvih zadataka. To nije posao, to je poziv – služiti narodu naše otadžbine, naše Srbije. Ima li, stoga, dostojnijeg mesta od Doma Vojske Srbije, nekadašnjeg Ratničkog doma, u srcu našeg prestonog grada, da u njemu narasta snaga i lepote pisane reči, vojne publicistike i umetnosti? Zahvaljujući predanom radu svih pripadnika Medija centra „Odbrana“ i generacija njihovih prethodnika, ovo zdanje ostalo je simbol vrednosnog utemeljenja naše uzvišene službe, mesto okupljanja kulturnih delatnika i građana koji dele ljubav prema Vojsci Srbije i ljubav prema umetnosti. I, takođe, odavde vam poručujem da ćemo čuvati i unapređivati naš Ratnički dom da svedoči i budućim generacijama o slobodarskom duhu našeg naroda –istakao je ministar Vučević.

On je izrazio uverenje da ćemo zajedno biti u prilici da vidimo osveženo lice tog simbola i naše države i glavnog grada, a time i Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

- Zato vama, čiji su trud i stvaralaštvo utkani u rezultate ove ustanove i celokupne Uprave za odnose sa javnošću, odajem priznanje i želim da u narednom periodu zadržite najviše profesionalne, estetske i umetničke standarde u verodostojnom predstavljanju lika i dela Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i idealima kojima služimo i koji će nas uvek krasiti. Ti ideali dok budemo disali biće i jesu sloboda, sigurna i srećna naša jedina otadžbina, naša Srbija – poručio je ministar Vučević.

Ministar odbrane se, na kraju svog obraćanja, posebno osvrnuo i na značaj novih medija u informisanju generacija koje dolaze.

- A vas koji ste ovde najzaslužniji što smo danas ovde okupljeni, naslednici velikog i ozbiljnog legata generala Miškovića, molim da razumete nova vremena i nove okolnosti i raduje me kad vidim da koristite savremene sisteme komunikacija i pozivam vas da posebno budete posvećeni promociji i predstavljanju onoga što će biti budući zadaci za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, jer su pred nama generacije koje ne koriste samo one tradicionalne medije, već sa njima mora da se komunicira i kroz medije koji su sve prisutniji i sve dominantniji – naglasio je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, to je realnost koje svi moramo biti svesni u kontekstu odbrane naše zemlje, a što je važno za sve građane naše zemlje.

- Posebno otvarajući ozbiljne teme za naše društvo, kao što je ukidanje suspenzije obaveznog služenja vojnog roka, ali i generalno promocija svega onoga što krasi jednu državu, a jedan od stubova države je svakako pitanje odbrane, odnosno vojska iste. Tako da, ako budete tu posvećeni, marljivi, verujem i uspešni, biće pristupačnije da dođemo do ljudi, da objasnimo zašto se neke odluke donose, ili zašto se neka pitanja otvaraju i da to nije protiv nikoga, nego je u korist svih nas, svih građana države i budućih, pre svega, generacija koje dolaze. Čestitam vam veliki jubilej, neka je srećan Dan Medija centra „Odbrana“ i čestitam vam 145. godišnjicu vojne štampe – poručio je ministar Vučević.

Direktor Medija centra „Odbrana“ pukovnik Biljana Pašić podsetila je na višedecenijsku tradiciju vojne štampe kao lica naše vojske i Ministarstva odbrane i naglasila da zahvaljujući predanom radu svih pripadnika Medija centra “Odbrana” i generacijama njihovih prethodnika ovo zdanje ostalo je mesto okupljanja građana koji dele ljubav prema Vojsci Srbije i prema umetnosti.

- Rezultati našeg rada u svim delatnostima kojima se bavimo, a to su informativna, izdavačka i izlagačka delatnost, kao i organizacija događaja znatno su uvećani tokom 2023. godine, a njihova potvrda je svakako više od 200.000 zadovoljnih posetilaca koji su kročili u ovo zdanje da isprate promociju, vide izložbu, odslušaju koncert, uživaju u projekcijama filmova na našoj terasi. Zato je ovo trenutak u kome zahvaljujem svim svojim saradnicima na njihovom nesebičnom zalaganju, našim prethodnicima - na dobrim temeljima, Upravi za odnose sa javnošću na svakodnevnoj podršci i Ministarstvu odbrane na dragocenom razumevanju - rekla je pukovnik Pašić.

Na današnjoj svečanosti uručena su i priznanja državnim institucijama, ustanovama kulture i istaknutim pojedincima sa kojima je Medija centar „Odbrana” ostvario uspešnu saradnju u godini za nama.

Priznanje Saradnik godine Medija centra „Odbrana” povodom Dana Medija centra „Odbrana” i obeležavanja 145 godina vojne štampe dodeljeno je Ministarstvu kulture, a plaketu Ministarstva odbrane državnom sekretaru u Ministarstvu kulture Miodragu Ivanoviću uručio je načelnik Uprave za odnose sa javnošću brigadni general doc. dr Mihailo Zogović.

Povodom Dana Medija centra „Odbrana” tradicionalno priznanje za saradnika godine izlagačke delatnosti dodeljeno je direktorki Spomen-zbirke Pavla Beljanskog Milani Kvas, kojoj je plaketu uručila direktorka Medija centra „Odbrana” pukovnik Pašić.

Plaketa za saradnika godine novinsko-informativne delatnosti uručena je dugogodišnjem novinaru, uredniku i glavnom i odgovornom uredniku „Odbrane” i načelniku odeljenja Uprave za odnose sa javnošću Radenku Mutavdžiću. Plaketu je uručio načelnik Odeljenja za novinsko-informativnu delatnost i glavni i odgovorni urednik magazina „Odbrana” Aleksandar Skakić.

Najuspešniji saradnik Odeljenja za izdavačku delatnost „Vojna knjiga” u minuloj godini je Igor Gojković autor knjige „Bitka na Kajmakčalanu”, novinar i publicista, urednik dokumentarnog programa Televizije „Front”, kome je priznaje uručio načelnik Odeljenja za izdavačku delatnost Goran Janjić.

Ministar Vučević obišao je i izložbu "Sedam decenija posvećenosti - Galerija Doma Vojske Srbije 1953-2023", koja je povodom 70 godina rada i trajanja nedavno priređena u Velikoj galeriji beogradskog Doma Vojske Srbije.

Današnju svečanost obeležilo je i prikazivanje filma o rezultatima rada Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane i njenih ustanova u prethodnoj godini, a u muzičkom delu programa nastupio je i Mešoviti hor i orkestar Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički”.

Medija centar „Odbrana“ obeležava svoj Dan kao sećanje na 24. januar 1879. godine, kada je u Srbiji izašao prvi broj vojnog lista „Ratnik“, a čiju tradiciju nastavlja magazin „Odbrana“.