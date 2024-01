KURIRSKE SLUŽBE VIŠE NE DOSTAVLJAJU LEKOVE: Muke najstarijih i slabo pokretnih građana od početka godine

ZA Beograđanku Jelicu R. (69), koja je slabo pokretna, a njena deca žive u inostranstvu, ova nova godina donela je problem, jer, kako je rekla "Novostima", kurirskoj službi preko koje se redovno snabdevala namirnicama i lekovima, dostava medikamenta, bilo da su na recept ili je reč o običnim kapima za nos, od 1. januara više nije dozvoljena.

Foto Shutterstock

- Ta kurirska služba je za mene bila "moj dobar komšija" ili "moj rođak", jer druge pomoći nemam - kaže nam Jelica. - Oko mene žive stariji ljudi i jedva da uspevaju da vode brigu sami o sebi, a kamoli još meni da pomažu. Mene su ti momci koji su mi donosili lekove poznavali, a i ja sam već navikla na njih. Sada mi kažu da više ne smeju to da rade, da im je zabranjeno.

U pomenutoj kurirskoj službi "Novostima" je rečeno da ih je pred Novu godinu posetila zdravstvena inspekcija i da im je naredila da uslugu dostave lekova skinu sa sajta i da prestanu da se po tom pitanju reklamiraju, iako to rade već punih 15 godina:

- Firma nam je registrovana od 2009. i od tada do Nove godine mi smo se bavili i donošenjem lekova za naše sugrađane i nikada nam nije dolazila inspekcija. Sada kada su bili napomenuli su da postoji mogućnost da obavljamo ovu delatnost, ali onda Ministarstvu zdravlja moramo da podnesemo zahtev za dozvolu za promet lekova na malo ili veliko, što automatski znači da bi trebalo da se registrujemo kao apoteka - kažu u ovoj beogradskoj firmi koja se bavi kurirskim uslugama. - Praktično su nam objasnili da je zakon takav, da kada bi mi od apoteke preuzeli neki lek kojem je istekao rok upotrebe i kao takvog ga dostavili korisniku, mi kao dostavljači bi bili odgovorni za to, a ne apoteka. Pitamo se zašto to isto pravilo ne važi i za hranu.

U Ministarstvu zdravlja "Novostima" je rečeno da je prodaja lekova dozvoljena isključivo u apotekama i da je Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima zabranjena dostava od strane kurirskih službi, kao i da je zabranjena prodaja lekova "onlajn".

Postupak DA se Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima u našoj zemlji ne poštuje svedoči i postupak koji je pokrenut protiv sajta apoteka.rs po prijavi Farmaceutske komore Srbije. Sajt apoteka.rs, koji je u vlasništvu firme Extra Care Group, reklamira se kao sajt za "pretragu i rezervaciju lekova". Međutim, sudeći po prijavi Farmaceutske komore, taj sajt je prodavao lekove i dostavljao ih na kućnu adresu.

Ipak, stvarnost je daleko od slova zakona. Na sajtovima velikih kurirskih službi čiji dostavljači svakodnevno krstare prestonicom mogu da se poruče svi proizvodi iz apoteke za koje nije potreban recept.

- Trovanje lekovima i hranom može da uzrokuje teške posledice, ali je činjenica da je trovanje neispravnim lekom fatalnije, pogotvo za osobe koje su već hronično obolele - kaže prim. sc. med. Nenad Miljković, specijalista kliničke farmacije. - Zato jeste problem raznošenje lekova od strane kurirskih službi, bilo da je reč o konkretnom medikamentu ili vitaminima, probiticima, laksativima... Medicinska sredstva i lekovi lako mogu da se falsifikuju, a to znači da su niskog kvaliteta i potencijalno puna toksičnih materija. Za korisnika je najbolje da lek kupuje u registrovanoj apoteci, a ne da ga poručuje preko interneta.