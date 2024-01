SVE VAŽNE INFORMACIJE O RAČUNIMA ZA STRUJU: Ko ima popuste, koje su pogodnosti i rokovi za plaćanje

POSLEDNjEG meseca prošle godine računi za utrošenu električnu energiju za prethodni mesec nisu, kao što je uobičajeno, na kućne adrese potrošača stigli početkom druge polovine meseca.

Računi će biti uvećani

To je izazvalo zbunjenost potrošača jer nisu znali zašto računi ne stižu, ali ni to koliki su i do kada će moći da se plate. Sada se to zna – potrošači mogu novembarski račun da plate do 29. januara, i oni koji to urade neće platiti kamatu i biće im obračunat popust na redovno plaćanje.

Rok za plaćanje računa za novembar 2023. produžen je na 29. januar ove godine i svi kupci koji do tada izmire račun ostvariće pravo na popust od pet odsto i neće im biti obračunata kamata na iznos novembarskog računa za struju, saopšteno je iz EPS-a. Kada su u pitanju građani koji su do 30. decembra prošle godine, što je bio prvi produženi rok za plaćanje računa za potrošnju iz prethodnog meseca, platili novembarski račun u visini oktobarskog i nisu imali dug odranije, ostvariće popust za redovno plaćanje na ceo iznos računa za novembar, dok će razlika u iznosu biti prikazana na računu za decembar kao dug iz prethodnog obračunskog perioda, na koji neće biti obračunata kamata.

Do problema u dostavi računa za novembrasku potrošnju struje došlo je polovinom decembra, nakon intenzivnog hakerskog napada koji je pretrpela Elektroprivreda Srbije. Kako je tada saopšteno iz ove kompanije, to je onemogućilo dostavu 1,74 miliona novembarskih računa Pošti Srbije, ali je rečeno i da su računi upućeni na kućne adrese potrošača, uz produženje roka plaćanja, s 28. na 30. decembar. Ukazano je i da domaćinstva koja nisu dobila novembarski račun za električnu energiju na kućnu adresu mogu ostvariti pravo na popust za redovno plaćanje ako do 30. decembra uplate isti iznos koji je bio na računu za oktobar 2023.

Iz EPS-a su saopštili da je dostava računa za potrošenu električnu energiju za poslednji mesec prošle godine započela, ali će ovoga puta račun svi dobiti u papirnoj formi. IT sistem EPS-a se posle hakerskog napada postepeno vraća u funkciju, ali ne još u potpunosti, tako da potrošači koji račun za utrošenu električnu energiju plaćaju elektronski, preko portala "Uvid u račun", trenutno ne mogu to da urade jer nemaju mogućnost pristupa informacijama o svojoj potrošnji. Kako bi i oni mogli svoju obavezu da izmire na vreme, računi će svima biti dostavljeni u papirnoj formi.

