SNEŽNA OLUJA IZ NEMAČKE STIGLA U HRVATSKU: Kreće se ka Srbiji, očekuje nas do 30 cm snega

NAJAVLjENO pogoršanje vremena stiglo je u Hrvatsku, a prema poslednjim informacijama, svežija vazdušna masa ide ka Srbiji.

Foto Tanjug/AP

Sever Hrvatske već se zabeleo, a ima ga i u Hrvatskom zagorju, Međimurju, delovima Zagreba i okolini, Velikoj Gorici, javlja "Indeks.hr".

U Zagrebu padavine uveliko otežavaju saobraćaj, a u zagorju se očekuje i do pola metra snega.

Svežija vazdušna masa ide ka Srbiji i u danu pred nama će spuštati temperaturu najpre na severu, a zatim i u ostalim krajevima.

U narednim satima temperatura će biti u padu pa će kiša postepeno prelaziti u sneg. Sneg očekujemo najpre na severu i zapadu zemlje. Kasno večeras snežne padavine stići će i do krajnjeg juga Srbije, dok će na severu u to vreme prestati. Može doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača.

- U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, uz osetno zahlađenje i prelazak kiše u sneg - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteoalarm zbog snega/leda.

RHMZ: Do 30 cm novog snega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) navodi da će danas (19. januara) biti umereno do potpuno oblačno uz osetno zahlađenje i prelazak kiše u sneg, pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnoj Srbiji, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i u toku noći i u ostalim predelima, ali uz istovremeni prestanak padavina na severu. Očekuje se mestimično stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. Temperatura tokom dana u padu. Najtoplije će biti jutro i pre podne (na jugu Srbije i do 19°S). Posle podne temperatura između -1°S na severu i 14°S na jugu Srbije. Uveče i tokom noći izražen pad temperature očekuje se i na jugu zemlje.

Sutra (20. januara) na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa snegom uz stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača, naročito u planinskim predelima, gde se očekuje od 10 do 30 cm novog snega. U nižim predelima manji snežni pokrivač. Padavine će do sredine dana prestati u zapadnim i centralnim krajevima, a do uveče i na jugu Srbije. Vetar će biti u slabljenju.