KIŠA PRELAZI U SNEG, U BEOGRADU PLJUSAK OD RANOG JUTRA: Hladni front stiže u Srbiju, temperatura opet u minusu

U SRBIJI će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladnije vreme, uz prelazak kiše u sneg pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnoj Srbiji, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: N. Živanović

Očekuje se i mestimično formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, severozapadni. Tokom prepodneva u južnim predelima jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od pet do 10, na istoku zemlje oko nula, a tokom dana od minus jedan na severu do 14 na jugu.

U Beogradu oblačno i osetno hladnije vreme. Kiša u prestonici već pada, a posle podne prelazi u sneg. Očekuje se i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Jutarnja temperatura oko 10, a posle podne oko tri.

Kiša prelazi u sneg

Danas umereno do potpuno oblačno uz osetno zahlađenje i prelazak kiše u sneg, pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnoj Srbiji, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i u toku noći i u ostalim predelima, ali uz istovremeni prestanak padavina na severu. Očekuje se mestimično stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. Temperatura tokom dana u padu.

Najtoplije će biti jutro i pre podne (na jugu Srbije i do 19 °S). Posle podne temperatura između -1 °S na severu i 14 °S na jugu Srbije. Uveče i tokom noći izražen pad temperature očekuje se i na jugu zemlje.

Sutra na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa snegom uz stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača, naročito u planinskim predelima, gde se očekuje od 10 do 30 cm novog snega. U nižim predelima manji snežni pokrivač. Padavine će do sredine dana prestati u zapadnim i centralnim krajevima, a do uveče i na jugu Srbije. Vetar će biti u slabljenju. U nedelju suvo sa dužim sunčanim intervalima, ali hladno vreme.

Jutarnji mraz će na severu i zapadu Srbije biti najizraženiji u nedelju i ponedeljak (21. i 22. januara), kada se očekuju minimalne temperature ispod -5 °S. Na jugu i istoku zemlje mraz će biti najjači u ponedeljak i utorak (22. i 23. januara), kada su prognozirane minimalne temperature od -10 do -5°S, lokalno i niže.

Dnevna temperatura početkom naredne sedmice u porastu. Usled topljenja snega u toku dana i zaleđivanja mokrih površina u noćnim satima, očekuje se i poledica", navodi se u najavi RHMZ.

Upaljen meteoalarm

U Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteoalarm zbog snega/leda. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

