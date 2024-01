VREMENSKA PROGNOZA ZA ČETVRTAK, 18. JANUAR: Najtopliji dan, temperatura od 5 do 20 stepeni

ČETVRTAK će biti najtopliji dan od početka januara, a zatim u petak zahlađenje i sneg. Bićemo pod uticajem prostranog polja niskog vazdušnog pritiska, pa može povremeno biti i kiše i pljuskova, uz košavu.

Foto: N. Živanović

Sa juga stiže veoma topao vazduh i podiže živu u termometru. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 15 do 20, na istoku zemlje osetno hladnije. U Beogradu povremeno kiša. Temperatura do 18 stepeni, 7 više nego danas, vetar će posle podne oslabiti.

Osetno toplije uz umeren i jak južni i jugozapadni vetar koji će na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima imati i olujne udare, a kasnije posle podne biće u slabljenju.

Tokom dana promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. U istočnoj Srbije se ujutru i pre podne očekuje kiša koja će se usled niskih temperatura lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 15 do 20°S, na istoku zemlje ujutru od -3 do -1, najviša dnevna od 2 do 6°S. Upozorenje: Ledena kiša na širem području, verovatnoća 90%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 90%. Otapanje snežnog pokrivača, verovatnoća 80%.

