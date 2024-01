SRBE NISU ZASTRAŠILI, DOŠLI NA KOMEMORACIJU: Ni posle nedelju dana nisu otkriveni huligani koji su oskrnavili ulaz u Spomen kuću u Voćinu

NI nedelju dana pošto su razvaljena vrata Spomen kuće "14. januar" u Voćinu, posvećene sećanju na najveći masovni zločin tokom Drugog svetskog rata u Slavoniji, počinioci nisu uhvaćeni.

Foto: Antifašistički vijesnik

Prema rečima Igora Pavkovića, zamenika župana Virovitičko-podravske županije iz reda srpske nacionalne manjine, istraga je u toku, ali je ovaj događaj uneo nemir među srpsko stanovništvo. On je isključio mogućnost da su vrata razvalili beskućnici, iako iz Spomen kuće ništa nije ukradeno.

- Beskućnika nemamo, ali huligana ima - kaže Pavković. - Puno nam je truda trebalo da se dođe do stabilnih dobrosusedskih odnosa, ali uvek postoje bar dva odsto destruktivnih, koji su toliko glasni da se čini da ih je više i unose nelagodu.

Spomen kuća posvećena je srpskim žrtvama iz Jorgića, Zubića, Dobrića, Kometnika i Sekulinaca. Ustaše su streljale ili zaklale, između 12. i 14. januara 1942. godine, 261 meštanina. Uglavnom su ubijeni muškarci između 20 i 60 godina, mada su stradale i četiri žene, dva sedamnaestogodišnjaka, jedno dete i jedan sedamdesetpetogodišnjak.

Uprkos zastrašivanju razvaljivanjem vrata, koje su mnogi shvatili kao političko upozorenje pred obeležavanje 82-godišnjice od masovnog zločina, prema rečima Pavkovića, komemoracija je ove godine bila posećenija nego prethodnih.

Foto: Virovitičko-podravska županija Igor Pavković

U opštini Voćin, kaže naš sagovornik, prema zvaničnom popisu danas živi 95 Srba, dok ih je nekada bilo 3.600.

- Popisni podaci nisu tačni i u zavisnosti od opštine do opštine, promašaj je od 20 do 30 odsto. Naime, toliko je ljudi manje popisano. Razlozi su brojni. Recimo, popis se delom sprovodio "od vrata do vrata", a delom "on lajn". Sve se dešavalo u vreme pandemije korone... Verujem da ni u drugim stavkama nije tačan, ali nas je zanimao broj stanovnika i etnički sastav, pa smo, posle sumnji, izvršili i provere poređenjem podataka. Ovo su mala mesta, svi se znaju i očigledno je kad se pojave greške - objašnjava Pavković.

NALOGODAVCI IZ VRHA NDH JANUARSKI zločin 1942. bio je posledica ustaških gubitaka par dana ranije,12. januara, u slučajnom sukobu sa Lisičanskom, prvom ustaničkom grupom u Slavoniji. Odluku o odmazdi doneo je sam vrh NDH, uključujući ministra unutrašnjih poslova Andriju Artukovića i šefa ustaške nadzorne službe i ravnateljstva za red Eugena Dide Kvaternika.

On kaže da je realan broj Srba u opštini Voćin oko 130. Do rata devedesetih tu je 80 odsto stanovništva bilo srpsko.

- Pre Drugog svetskog rata ovde je živelo 13.000 ljudi, da bi ih početkom devedesetih bilo oko 4.000. Prema popisu danas ukupno ima oko 1.800 stanovnika, ali naše analize pokazuju da ih nema više od 1.500. Oko 1.500 Hrvata je doseljeno sa Kosova i Metohije, iz opštine Vitina, međutim, najmanje 500 njih se odselilo dalje. Sada ih ima oko 1.000. Cela županija je doživela demografsku propast. Sa 104.000 stanovnika spala je na 68.000, od čega Srba ima oko 4.500 (prema popisu oko 3.600) - navodi naš sagovornik.