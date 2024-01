20 STEPENI PA SNEG I OLUJNI UDARI VETRA: Narednih dana prava vremenska klackalica - RHMZ najavio naglo zahlađenje sa padavinama

NA severu Srbije danas ujutro će biti pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega, dok će tokom dana biti bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: N. Živanović

Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do dva stepena, a najviša od četiri do osam stepeni.

U Beogradu će do jutra biti oblačno uz prestanak snega, a tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva do nula stepeni, a najviša oko šest stepeni.

Zahlađenje sa snegom u petak

U sredu i četvrtak vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje. Maksimalna temperatura u većini mesta u sredu od 9 do 12°S, a u četvrtak od 13 do 20°S, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno (do 5°S). Kiša se povremeno očekuje od srede uveče. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima.

U petak naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. Za vikend hladno uz delimično razvedravanje, samo se još u subotu u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajan sneg. Severozapadni vetar u subotu krajem dana u slabljenju, a u nedelju u ponovnom skretanju na južni. Početkom naredne sedmice umereno naoblačenje i porast temperature uz košavu.

Upaljen meteoalarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteoalarm zbog snega i leda. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

