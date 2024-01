ČEKA NAS LUDAČKO VREME, ŠOK PROGNOZA RHMZ-a: U četvrtak do 20 stepeni, a sutradan veliko zahlađenje sa snegom

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu prognozu, a prema najavi, u četvrtak nas čeka neverovatnih 20 stepeni, nakon čega sledi veliko zahlađenje sa snežnim padavinama.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema najavi RHMZ-a, danas će biti oblačno, mestimično s kišom, koja se u prvom delu dana očekuje uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije, a zatim i u ostalim krajevima. Na planinama sneg.

U večernjim satima kiša će se lokalno lediti na tlu. Kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i i tokom noći i u ostalim predelima prelazak kiše u sneg uz stvaranje/manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren južni, posle podne u postepenom skretanju na severni. Najviša temperatura od 4 do 10°S.

U utorak (16. januara) ujutro na severu Srbije pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega. Tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2 °S, a najviša od 4 do 8°S.

U sredu i četvrtak vetrovito i osetno toplije - do 20 stepeni

U sredu i četvrtak (17‒18. januara) vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje. Maksimalna temperatura u većini mesta u sredu od 9 do 12°S, a u četvrtak od 13 do 20°S, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno (do 5°S). Kiša se povremeno očekuje od srede uveče. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima.

Foto: J.J.Baljak

U petak zahlađenje sa snegom

U petak (19. januara) naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

Za vikend (20‒21. januara) hladno uz delimično razvedravanje, samo se još u subotu u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajan sneg. Severozapadni vetar u subotu krajem dana u slabljenju, a u nedelju u ponovnom skretanju na južni.

Početkom naredne sedmice (22‒23. januara) umereno naoblačenje i porast temperature uz košavu.

Kolika je temperatura vode u rekama pred Bogojavljenje

U petak, 19. januara, na Bogojavljenje pliva se za časni krst na našim rekama. Navodi se da je trenutna temperatura vode što se tiče većih reka negde između 4 i 6 stepeni.

Foto: N.Živanović

- Tisa je oko 3 stepena, Dunav i Sava su između 4 i 6 stepeni. Pozitivno je, neće biti onako baš ledeno, mada je uvek u januaru i za Bogojavljenje hladno za plivanje i to svakako nisu oni letnji uslovi - ističe Goran Mihajlović iz RHMZ-a.

Ukazao je da je u petak prognozirana maksimalna temperatura između 4 i 10 stepeni, tako da neće biti previše hladno.

- I temperatura vode nije previše niska i u tom smislu, s obzirom na to da je januar, možemo reći da će biti ipak relativno povoljni uslovi za plivanje - ističe Mihajlović.

Kakvo vreme donosi kraj januara

Govoreći o tome kakvo nam vreme donosi sam kraj januara i početak februara, Mihajlović navodi da što se tiče kraja januara, ne očekuju se ovako niske temperature kao što smo imali prethodne nedelje.

- Negde bismo imali jutarnje mrazeve, tj. negativne temperature u jutarnjim satima, ali maksimalna temperatura bi se u tih poslednjih sedam dana januara kretala između 4 i 8 stepeni, tako da bismo imali relativno prijatno vreme za kraj januara. I dan je polako duži, s obzirom na to da smo već mesec dana iza onog najkraćeg dana i najduže noći, tako da ćemo u onim sunčanim danima već osetiti i taj efekat malo dužeg dana, s obzirom na to da je već između pola sata i sat duža obdanica - naveo je Mihajlović.

Prema zvaničnim podacima 2023. godina bila je najtoplija godina u istoriji. Mihajlović napominje da taj podatak svakako ide u prilog tome da postoji opšti trend, jer ne samo što smo imali prethodnu godinu kao najtopliju, već je prevaziđen rekord iz 2016. godine.

- Tako da smo u poslednjih desetak godina već dva puta imali prevazilaženje rekorda i to je ono što možda više treba da ukaže na neku našu ne zabrinutost, ali u svakom slučaju oprez i dalju aktivnost u smislu prilagođavanja promenama i porastu temperature - zaključio je Mihajlović.