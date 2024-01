32 TESLINE BISTE ŠIROM SVETA: Konferencija psovećena slavnom naučniku i njegovom narodu 13. januara u hotelu "NJujorker"

TESLINA naučna fondacija (TNF) Amerike i Srbije organizovaće tradicionalnu 12. konferenciju "Tesla Spirit Conference and Award 2024", 13. januara, u hotelu "Njujorker" na Menhetnu, u kom je Tesla stanovao u poslednjoj deceniji svog života, dok će 14. januara, u Srpskom klubu u Njujorku, biti organizovan umetnički performans, sa artistima srpskog porekla.

Foto: TNF

Jedan od ciljeva Tesline naučne fondacije jeste postavljanje bisti ovom blistavom umu čovečanstva.

- Do sada smo postavili 32 Tesline biste širom sveta, poslednju na Salt Lake Community College u Americi. To je ogroman posao. Treba obezbediti sredstva za izradu, naći odgovarajuće umetnike koji će to uraditi, ali posebno je bilo izazovno pribaviti i 32 dozvole i boriti se sa birokratijom. Najviše smo ponosni što su se Tesla biste našle na Tehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, hotelu "Njujorker", u kom je Tesla živeo od 1933. do 1943, na Franklin institutu i u Srpskoj kulturnoj bašti, u Rokfelerovom parku, u Klivlendu - kaže Nikola Ločar, osnivač i predsednik TNF iz Amerike.

Na 12. konferenciji učestvovaće mnogi naučnici, privrednici, novinari, umetnici iz celog sveta, a između ostalih i: dr Mihajlo Pravica (Kvantna mehanika, Ljubav, Bog i Tesla), dr Vjera Mujović (Kulturna diplomatija), Danko R. Vasović (Jasenovac, stradanje Teslinog naroda), Mark Alezi (Izveštaj Teslinog naučnog centra), Srđan Sotirov i Predrag Karasović (Aktivnosti i projekti Tesline naučne fondacije Srbija), Obeležavanje 100 godina Radio Beograda - prvi program Radio Beograda, emisija "Večeras zajedno" (video -prezentacija), Marina Bulatović i Milica Savić (Stil oblačenja Nikole Tesle), Ešli Redfern (Školska platforma SAD), Maja Cvetković Sotirov (Noć uoči Božića sa Teslom - dečja književnost), dr Nada Martinović (Nova veb platforma posvećena Teslinim klubovima i Teslinom narodu) i mnogi drugi.

Foto: TNF

Teslina naučna fondacija iz Amerike i Teslina naučna fondacija Srbije okupljaju poštovaoce lika i dela velikog pronalazača Nikole Tesle širom sveta. Organizacijom konferencije u Njujorku, Filadefiji i Beogradu, Teslina fondacija ujedinjuje ljude različitih kultura, iz najrazličitijih sfera umetnosti i nauke. Posebno važan projekat Tesline naučne fondacije jeste veb platforma Tesla klubova i Teslinog naroda, koji je okupio stručnjake i promotere kulturne baštine u vezi sa njegovim likom i delom iz celog sveta.

U toku Konferencije biće dodeljene zahvalnice, medalje i najprestižnija nagrada organizacije "Tesla Spirit Award 2024" zaslužnim organizacijama i pojedincima koji su tokom prethodne godine promovisali ime i delo Nikole Tesle, a posebnim umetničkim programom biće obeležen dolazak pravoslavne srpske Nove godine 2024.