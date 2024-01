SNEG ĆE NOĆAS ZAVEJATI OVE DELOVE SRBIJE: Ciklon nad našom zemljom - očekujte padavine

NASTAVLjA se uticaj ciklona nad Srbijom sa centrom iznad juga Italije. Centar ciklona u toku noći premeštaće se prema Jonskom moru. U Srbiji je danas bilo oblačno sa kišom, a jutro i pre podne bili su najtopliji deo dana, uz temperature od 8 do 12°C.

Foto: Tanjug/AP

Ove večeri u većem delu Srbije pada kiša, a obilnija je u centralnim i zapadnim predelima, u Podrinju, Kolubarskom okrugu, u Šumadiji i u Pomoravlju. Na višim planinama počeo je sneg, a ove večeri snežna granica na zapadu Srbije spustila se na 300 do 400 metara nadmorske visine. Vetar je u skretanju na severni.

Trenutne temperature kreću se od 1°C na severozapadu do 9°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 5°C. Kopaonik meri -1°C, Zlatibor 0°C, a Sjenica 2°C.

Vrlo brzo u toku večeri kiša će preći u sneg u svim nižim predelima zapadne Srbije i Podrinja, a kiša će preći u sneg u Bačkoj, kasnije tokom večeri i u ostalim predelima Vojvodine.

U drugoj polovini noći i pred rano jutro kiša će preći u sneg u većem delu Srbije, uz pad temperature na 0°C, samo će na jugu, jugoistoku i istoku i dalje padati kiša, uz temperature od 5 do 7°C.

Ove večeri jak sneg već uveliko veje u Bosni i u Hrvatskoj, uz formiranje snežnog pokrivača.

U ponedeljak u Srbiji oblačno i hladno sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača. Temperature će se kretati uglavnom od -2 do 1°C. Na jugu i na krajnjem jugoistoku Srbije i u Negotinskoj Krajini biće toplije, povremeno sa kišom i susnežicom, uz temperature od 3 do 7°C. Ovaj deo Srbije biće i tokom ponedeljka u toplijem sektoru ciklona i zato zbog kiše neće doći do formiranja snežnog pokrivača, dok se na planinama očekuje sneg.

U utorak se očekuje postepeno slabljenje, tokom dana i prestanak snega. U većini predela očekuje se i ledeni dan. Maksimalna temperatura kretaće se od -4 do 0°C, u Beogradu do -3°C.

Kada je reč o snežnom pokrivaču, u većini predela formiraće se snežni pokrivač od 1 do 10 cm, u zapadnim i centralnim predelima i u višim delovima Beograda od 5 do 15 cm, lokalno i više, a na planinama od 20 do 30 cm.

Već u sredu ciklon će biti nad Crnim morem, a u Srbiji se očekuje stabilizacija vremena i osetniji porast vazdušnog pritiska, zbog sve jačeg uticaja anticiklona sa zapada Evrope i Atlantika.

Od srede do kraja sledeće sedmice u Srbiji će biti suvo i uglavnom vedro, ujutro uz maglu i uz mraz, ponegde i jak.

Jutarnja temperatura biće od -10 do -2°C, lokalno ispod -10°C, a maksimalna dnevna oko 0°C, potom na samom kraju sedmice u blagom porastu, uz vrednosti od 0 do 5°C.

Oko 15. janauara očekuje se manje otopljenje, ali i naoblačenje sa padavinama. Temperature će se kretati do 6-7°C. Potom će biti malo hladnije, ali bez jačeg zahlađenja i uz česte padavine u obliku kiše, susnežice i snega, a takvo vreme biće u potpunosti sa kalendarom i našim prosečnim zimama.

Dakle, zahlađenje koje nas očekuje od noćas, nije ni nalik onom sa severa i istoka Evrope, već se očekuje jedna potpuna normalna i uobičajena zimska situacija. Nema mesta panici, samo se treba prilagoditi vremenskim uslovima.

Kako su temperature do danas bile i za 10-15 stepeni više od proseka za januar, Božić donosi zahlađenje, tako da će tokom sledeće sedmice maksimalne temperature biti u skladu sa kalendarom i oko prosečnih vrednosti, ponegde i koji stepen ispod.

(Telegraf)