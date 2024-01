BOŽIĆ MEĐU VASKOLIKIM SRBIMA: Širom zemlje i rasejanja proslavljen najradosniji hrišćanski praznik (FOTO)

SRBI, gde god da žive, proslavili su danas najradosniji hrišćanski praznik Božić u veri i nadi da će čineći dobro i postajući bolji učiniti budućnost našeg naroda boljom i srećnijom.

SPC

Patrijarh srpski Porfirije je u besedi posle Božićne liturgije koju je održao u Pećkoj patrijaršiji okupljenom vernom narodu poručio da Hristos "koji se u pećini rodio pretvori srca svih nas u svoju pećinu i useli se u naša srca i naše duše, useli se u sve nas sabrane ovde, a onda i u svu našu braću i sestre koji žive na Kosovu i Metohiji" i poželeo "da srca svih ljudi sveta postanu pećina Hristova, da ljubav njegova, grejući srca čitavog sveta, postanu osnov carstva nebeskog".

SPC Patrijarh Porfirije služio je Božićnu liturgiju u Pećkoj patrijaršiji

Patrijarh je uoči Božića posetio manastire Gračanicu i Visoke Dečane, a tokom obilaska Srba u Velikoj Hoči i Orahovcu podsetio je da se u vreme blaženopočivšeg patrijarha Pavla zamonašio 1985. u Visokim Dečanima. Naglasio je da od tada postoji njegova neraskidiva duhovna i svaka druga veza sa ovim prostorom i da "ako bi napustio njih, napustio bi sebe samoga".

SPC Vernici na Božićnoj liturgiji u Pećkoj patrijaršiji

Vikarni episkop remezijanski Stefan, posle svete arhijerejske liturgije koju je služio u Hramu Svetog Save na Vračaru poručio je: "Prenosim blagoslove našeg patrijarha koji je na KiM, tamo gde je najveća svetinja, svetinja rađanja. Neka se KiM rodi i neka i ono vaskrsne. Gospode pomozi našem neverju da budemo veći vernici i da više verujemo u to što je Bog za nas učinio i onda nikakve muke neće biti među nama".

SPC Patrijarh u Gračanici na Badnji dan

Iz Kosovske Mitrovice ispred hrama Svetog Dimitrija, vladika raško-prizrenski Teodosije je besedio: "Mi koji slavimo Božić, rođenje Hristovo, treba da se potrudimo da naša srca, naše duše budu kao Vitlejemska pećina, dostojni da prime Sina Božjeg".

O značaju posete patrijarha Porfirija srpskom narodu i svetinjama na KiM svedoče reči Anđelka Bakića iz povratničkog sela Ljevoše.

- Patrijarhova poseta je blagoslov za nas, jer Pećka patrijaršija jeste dom patrijarha, ali i svih Srba. Žalim što nas nije više ostalo. U mom selu Ljevoši, u dvadesetak kuća koliko ih je obnovljeno živi smo nas nekoliko povratnika. Zato je izuzetno je važno što je patrijarh svojim besedama tokom posete Kosovu i Metohiji ohrabrio srpski narod da ostane ovde - rekao je Bakić za "Novosti".

Patrijarhova poseta je bila ohrabrujuća i za vernike iz centralne Srbije.

- Došla sam iz Beograda da bih prisustvovala liturgiji u Pećkoj Patrijaršiji i volela bih da što više ljudi iz centralne Srbije dođe u ovu i ostale naše svetinje na Kosmetu - rekla je Beograđanka Aleksandra Stevanović.

Foto: Z. Jovanović Lomljenje česnice u Beogradu

U prestonici je sa Kule Beograd, najviše zgrade u regionu, tačno u ponoć između 6. i 7. januara zasijao božićni pozdrav "Mir Božiji, Hristos se rodi" kao čestitka Srbima i svim ostalim pravoslavcima koji proslavljaju Božić po tradicionalnom julijanskom kalendaru. Ispred Hrama Svetog Save u Beogradu je posle Božićne liturgije više hiljada građana učestvovalo i lomljenju česnice od 7.000 delova, tradicionalnog dara Unije pekara Srbije, "AS Braća Stanković" i pekarskog esnafa. U česnici su se nalazila 33 zlatnika, a podeljeno je i 2.000 paketića za najmlađe.

Foto: Z. Jovanović Božićno seoce ispred Hrama svetog Save

Na božićnim bogosluženjima u šabačkom, lozničkom, malozvorničkom, ljubovijskom, krupanjskom, koceljevačkom i vladimiračkom kraju prisustvovalo je više od pedeset hiljada vernika, najviše mladih. U Loznici je lomljena velika česnica u kojoj su bila i tri srebrnjaka i zlatnik sa motivom Hristovog rođenja, dar Lozničanke Jelene Simonović. U Paraćinu je nakon liturgije ispred Crkve Svete Trojice prelomljena česnica sa dvanaest zlatnika koju je obezbedilo Udruženje boraca otadžbinskih ratova.

Foto: Iguman Danilo Romanov Lomljenje česnice u Beranama

Najradosniji hrišćanski praznik - Božić, pravoslavni Kraljevčani su dočekali i proslavili polaganjem badnjaka u brojnim pravoslavnim hramovima širom žičke eparhije, kao i u svojim domovima uz tradicionalnu bogatu trpezu. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, sa delegacijom Vojske Srbije prisustvovao je božićnoj liturgiji u manastiru Žiča kod Kraljeva, a potom razgovarao sa igumanijom manastira visokoprepodobnom mati Jelenom i monahinjama. Zahvaljujući se na ukazanom gostoprimstvu, načelnik Generalštaba je istakao da je počastvovan prilikom da najradosniji hrišćanski praznik - Božić proslavi "u drevnom manastiru u kome je ustoličen prvi arhiepiskop srpski Sava i krunom ovenčani brojni srpski kraljevi".

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je ponoćnoj Božićnoj liturgiji na severu republike, u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju, kod Novog Sada, a božićno jutro je proveo na jugu, sa pripadnicima Vojske Srbije u bazi "Medevce" u Kopnenoj zoni bezbednosti.

- Veoma sam privilegovan i počastvovan što mogu božićno jutro da provedem sa pripadnicima Treće brigade u bazi Medevce, u Jablaničkom okrugu, u Kopnenoj zoni bezbednosti, blizu našeg raspetog i svetog Kosova i Metohije i da u ime svih građana Srbije čestitam Božić i Novu godinu pripadnicima Vojske Srbije i zahvalim na svemu što su radili i što rade za svoju otadžbinu - rekao je Vučević.

Ministar bez portfelja zadužen sa koordinaciju odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević proslavio je Badnje veče sa Srbima u Crnoj Gori, u manastiru Đurđevi stupovi kod Berana, gde ga je ugostio episkop budimljansko-nikšićki Metodije. Više hiljada građana Berana i okolnih mesta je srdačno dočekalo ministra iz Srbije.

- Odlučio sam da najradosniji hrišćanski praznik dočekam sa našim narodom u Crnoj Gori i tako pošaljem jasnu poruku da moramo biti jedinstveni gde god živeli - poručio je Milićević, koji je razgovarao i sa političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori, među kojima su bili ministar sporta u Vladi Crne Gore Dragoslav Šćekić, narodni poslanik Milun Zogović i predsednik Opštine Berane Vuko Todorović.

Od Banjaluke do Trebinja, od Istočnog Sarajeva do Bijeljine, od Zvornika do Prijedora, širom Srpske danas se slavio Božić, u hramovima širom Republike Srpske održane su božićne liturgije i pročitana Božićna poslanica Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem služio je u ponoć liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci i poručio da se treba moliti da tamo gde se vode ratovi što pre zavlada mir.

- Zato se danas najviše sećamo onih koji na pravdi stradaju tamo gde se vode ratovi i molimo se da car mira blagoslovi da tamo što pre zavlada mir kako bi svi ljudi uživali u blagodeti mira, jer je to pretpostavka za svaki normalan ljudski život - rekao je vladika Jefrem u besedi.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poželeo je građanima sve najbolje i da i ubuduće Božić dočekuju u miru, uz tradicionalni pozdrav "Mir Božji, Hristos se rodi".

- Da se okupite u svojim porodicama, da obeležite ovaj za nas najvažniji praznik, za nas hrišćane, Srbe. Verujem da ćemo i ubuduće naše Božiće i dane kao što je ovaj dočekivati u miru i da će mir biti dominantno obeležje naših života. Živi i zdravi bili, sve najbolje vam želim. Mir Božji, Hristos se rodi - poručio je Dodik.

NEUSTRAŠIVI STEFAN I MILOŠ IZ GOTOVUŠE

NEUSTRAŠIVI Miloš i Stefan Stojanović iz Gotovuše kod Štrpca na koje je albanski zločinac pucao i ranio ih na Badnji dan 2023. i ove godine su otišli u seču badnjaka.

- Naša deca su hvala Bogu dobro. Miloš i Stefan su jutros sa gradonačelnikom Daliborom Jevtićem otišli ponovo po badnjak. Ipak, zabrinuta sam, jer posle prošlogodišnjeg zločina, kaže, više nije isto za Srbe iz Štrpca - rekla je Zorica Stojanović, majka dvadesetjednogodišnjeg Miloša, koji je sa mlađim rođakom Stefanom (12) napadnut na Badnje jutro 2023. godine.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav Stefan Stojanović tokom oporavka posle ranjavanja na Badnji dan 2023.

Tada je Albanac Azem Kurtaj, pripadnik takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga pucao i ranio srpskog dečaka i mladića zato što su želeli da se fotografišu na putu dok su nosili badnjak. Srpski dečak-heroj je Stefan na Badnji dan putem "Novosti" uputio božićne čestitke celom srpskom narodu i rekao da i Srbi na KiM žele da provedu praznik kako dolikuje i po običajima. U seči badnjaka u Štrpcu učestvovali su igrači vaterpolo kluba "Tašmajdan" iz Beograda, predvođeni Nikolom Rađenom.

- I za ovaj Božić Srbi u Štrpcu i na Kosovu i Metohiji se osećaju nezaštićeni u pravnom smislu, jer nekažnjavanje Albanca koji je pucao na Stefana i Miloša ukazuje i dovoljno opisuje situaciju u kojoj srpski narod živi - rekao je gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić, koji je u čestitki za praznik poručio da Srbi sa KiM žele da žive u miru sa svima, ali i da budu svoji na svome.

PREDSEDNIK DARIVAO BEBU JAKOVA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić darovao je Jakovu Jovanoviću, prvom Srpčetu rođenom na Kosovu i Metohiji u 2024. sat koji je na poklon dobio od bivšeg češkog predsednika Miloša Zemana.

- Darivao je našeg sina Jakova predsednik Vučić baš na Badnji dan! Presrećni smo što je naše dete na veliki praznik dobilo sat koji je na ruci nosio predsednik Srbije - rekao je za "Novosti" Borko Jovanović, Jakovljev otac.

Porodica Jovanović živi u Gotovuši na Kosovu i Metohiji, a Jakov im je prvenac:

Foto: Privatna arhiva

- Prvo, pa muško i to rođeno prvog januara! Mama Kristina i beba su dobro, hvala Bogu - kaže ponosni otac.

Predsednik Vučić objavio je na "Instagramu" video-poruku u kojoj je uz čestitku za Badnji dan naveo: "Pre nekoliko meseci sam bio meta napada kako posedujem skupoceni sat vredan stotine hiljada evra, i to su radili naši politički protivnici ne mareći za istinu. To je ovaj sat, koji sam dobio na poklon od velikog prijatelja Srbije i srpskog naroda Miloša Zemana koji se prvi u Evropi i svetu izvinio našem narodu i našoj zemlji zbog agresije koja je izvršena na nju. Sat sam s ponosom nosio, ali sam tada obećao da ću ga pokloniti prvorođenom detetu na Kosovu i Metohiji, a to je Jakov".