JOVAN ISPUNIO ŽELJU UBIJENOM BRATU: Ne može da govori o danu kada je izgubio najmilije - Novac će podeliti povređenima u masakru (VIDEO)

JOVAN Mitrović, brat Petra i Marka Mitrovića koji su ubijeni u maju u Malom Orašju, odlučio je da pokojnom bratu ispuni veliku želju. Petar je imao samo 25 godina, velike planove i ciljeve, a želja mu je bila da trči do Manastira Tumane. Tu njegovu želju, ispunio je njegov brat Jovan.

Foto: Printscreen/TV Prva

Jovan je otkrio kako je izgledala njegova humanitarna trka, šta mu je bila najveća motivacija i koliko su novca dobili od donacija, koji će proslediti živim žrtvama masakra.

- Petrova je velika želja bila da trči do Tumana, ja sam odlučio da to uradim za njega, ukupno je 96 kilometara puta bilo pred nama. Pored mene je bio moj brat Aleksa, koji je sa mnom trčao, a tu je bio i Jovan koji nam je bio podrška, kao i fizioterapeut - priča Jovan.

Polovinu puta, kaže nije ni osetio, a onda ga je donekle savladao umor.

- Prvih 50 kilometara je nekako bilo lakše, nije ni to lako, ali smo se osećali bolje. Kada smo napravili pauzu, i odlučili da krenemo dalje, shvatili smo da nam je sve teže. Trčali smo i kada smo došli do poslednjih 10 kilometara, bilo je najteže. Ono što me je dodatno pokrenulo, bila je scena kada sam stigao do Golubca, kada sam video reku, dala mi je neku snagu - preprićava Jovan.

Jovan nije ni slutio da će skupiti 5 miliona, a sada taj novac daje povređenima u masakru.

- Nisam ni slutio da će biti toliko uplata, pet miliona nije mala cifra i ja sam srećen jer imam toliku podršku ljudi, a s druge strane, ispunio sam svom bratu veliku želju - priča Mitrović.

Jovan je želeo svima da pomogne, te je tako odluičio da pomoć pruži i braći iz drugog sela.

- Želim svima da dam novac, a Milošu i Nemanji iz drugog sela koji su takođe povređeni ide novac, nismo bili sigurni da ćemo prikupiti toliko novca, ali sada kad vidimo koja je cifra u pitanju, i njima ćemo dati deo.

Jovan nije bio spreman da priča o kobnom danu, kada je izgubio svoje najmilije, ali je u kratkim crtama otkrio kako su oni koji su uspeli da prežive masakr.

- Andrijana sestra od strica vratila se u bolnicu, ide na bolje, ali je potrebno još vremena. Nemanja je još u krevetu, retko kad ustaje, Jovan se takođe oporavlja, a Anđela je krenula u školu, nažalost izgubila je vid na jedno oko, i sada se oporavlja redovno ide na rehabilitaciju.

Podsetimo, Uroš Blažić optužen je da je 4. maja ove godine u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, pucajući iz automatske puške i pištolja, ubio devet osoba, od kojih je dvoje bilo maloletno, a ranio 12 ljudi. Petar Mitrović, koji je bio ranjen u Malom Orašju, borio se za život 50 dana i nažalost preminuo.

(Informer)