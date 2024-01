U BANJU O DRŽAVNOM TROŠKU I SA PRATIOCEM: Izmenama propisa o društvenom standardu korisnika PIO fonda veći obim prava na rehabilitaciju

U BANjE će o trošku PIO ove godine ići značajno veći broj penzionera nego dosad, a neki od njih će prvi put na rehabilitaciju sa pratiocem, čije će troškove puta i boravka takođe plaćati PIO.

Foto J. Lemajić

Naime, država će od sada snositi i troškove za pratioca svakog korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica.

Procenjuje se da će na besplatan oporavak po ovogodišnjem konkursu, koji će uskoro biti raspisan, otići više od 21.000 penzionera, dok ih je prošle godine upućeno oko 15.000.

Neposredno pred praznike, Fond je usvojio Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija. Do sada je finansirao isključivo boravak u rehabilitacionom centru za pratioca slepog lica i deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za život i rad, i to u trajanju 10 dana u kalendarskoj godini. U to su bili uključeni i troškovi autobuske ili vozne karte drugog razreda. Najnovijom merom obuhvaćena je znatno šira grupa onih koji nisu sposobni da koriste rehabilitaciju samostalno, već im je potrebna pratnja.

Kako, za "Novosti" kažu u Fondu PIO, korisnika novčane naknade za pomoć i negu drugog lica koji ovo pravo koriste uz penziju ima nešto više od 75.000.

Foto J. Bekić

- Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba. Po Zakonu o PIO, pravo imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi - objašnjavaju u Fondu.

Broj ljudi uz koje će u banju biti upućeni i pratioci znaće se posle utvrđivanja rang-liste penzionera koji su se prijavili na oglas i za koje se ispostavilo da ispunjavaju uslove.

- Svi korisnici penzije koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, a koji se budu prijavili i ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju, imaće pravo na plaćene troškove za pratioca. Prilikom unosa podataka sa prijave, u programu se automatski prikazuje podatak da li je penzioner korisnik novčane naknade za pomoć i negu drugog lica. Ne postoji nikakva dodatna procedura za utvrđivanje ove činjenice - objašnjavaju u Fondu.

PRATILAC BILO KO OGRANIČENjA ko će moći da bude pratilac osobi koja ispunjava uslove za rehabilitaciju u banji o državnom trošku - nema. To, praktično, može da bude bilo ko, mada dosadašnja praksa pokazuje da su to najčešće članovi uže porodice, koji su sve do sada sami morali da pokrivaju troškove puta i boravka u rehabilitacionom centru.

Za poboljšanje društvenog standarda penzionera u prošloj godini izdvojeno je 698,4 miliona dinara, a u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu, 85 odsto novca, odnosno 593,7 miliona, opredeljeno je za oporavak u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima.

Na osnovu izmena Zakona o PIO, od 1. januara ove godine, za društveni standard korisnika penzija umesto 0,10 odsto, izdvajaće se 0,15 procenata izvornih prihoda Fonda, odnosno 1,24 milijarde dinara. Za finansiranje troškova rehabilitacije planirano je 1,05 milijardi dinara, a za finansiranje kulturnih i sportsko-rekreativnih manifestacija, čiji je cilj podsticanje integracije starijih u društvo, solidarnu pomoć penzionerima i finansiranje razvoja socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti - 185,58 miliona. Za razvoj socijalnog dijaloga i međunarodne aktivnosti predviđeno je 10 miliona.