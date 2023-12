PROLEĆE U DECEMBRU, KAKVO ĆE VREME BITI ZA NOVU GODINU: Vremenska prognoza za utorak, 26. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognoza za naredni period.

VREME U SRBIJI

U Srbiji ujutru ponegde slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije magla.

Tokom dana pretežno sunčano i natprosečno toplo, u Vojvodini uz umerenu dnevnu oblačnost.

Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni, na istoku posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 7, a najviša od 12 do 17 stepeni.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu pretežno sunčano i relativno toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviša oko 14 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U Srbiji u narednih sedam dana, do 2. januara, ujutru u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama magla, a danju suvo sa sunčanim periodima i dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine, osim u nižim predelima gde se magla duže zadrži.

U nedelju, 31. decembra, na severu, a u toku noći ka ponedeljku i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i padom temperature, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

U utorak oblačno i hladno, sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

