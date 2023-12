LIDERI SA DUŠOM GRADE BUDUĆNOST: Zlatibor okupio novu generaciju lidera u poslovanju i turizmu

HARMONIJA liderstva, balans strukture slobode u poslovanju, atraktivnost i konkurentnost turističkog odredišta i duša lidera – to su bile najvažnije teme konferencije „Lider sa dušom“.

Foto: Promo

Snaga duše je temelj i putokaz uspešnog vođenja, zaključak je događaja upriličenog u hotelu „Zlatibor“ na najposećenijoj srpskoj planini, u organizaciji Opštine Čajetina, JP „Gold gondola“, Turističke organizacije „Zlatibor“, Turističko–rekreativnog kompleksa „Zlatibor“ i Udruženja poslovnih žena „Zlata“.

Dvodnevna konferencija obuhvatila je panel–diskusije, tematska predavanja i interaktivne radionice, uz umrežavanje lidera iz različitih oblasti: jedan od ciljeva je izgrađivanje zajednice lidera posvećenih ravnoteži između profesionalnog i privatnog života, prikazani su izazovi koji pojedinca vode ka uspehu, kao i načini na koje se mogu prevazići.

Posebnost konferencije je povezivanje potencijala Zlatibora i Dubaija. Cilj zlatiborskih lidera isti je već duži vremenski period – ubrzani razvoj ovog planinskog centra zahteva predan i neprekidan rad na podizanju svih kapaciteta, od ljudskih do sadržajnih. Sve to prati pojačano interesovanje gostiju iz sveta koji novac nameravaju da potroše, ili da investiraju u nove projekte.

- Prvi dan konferencije posvećen ženama preduzetnicama i izazovima sa kojima se one susreću, a sudeći prema prvim utiscima, bilo je inspirativno i ohrabrujuće. Mi smo u izvesnom smislu lideri u poslovanju, u lokalnoj zajednici, okupili smo ljude koji imaju vizije i znaju načine da dobre ideje sprovedu u delo, a to podrazumeva i brigu o svakom zaposlenom pojedinačno, i o zajednici u celini. Ovakav način života i rada rađa – lidere sa dušom. Moja misija kao direktorke JP „Gold gondola“, zajedno sa kolegama na drugim pozicijama, jeste da podstičemo druge da „kormilo uzmu u svoje ruke“, da rastu i postanu lideri u segmentu posla kojim se bave. Okupljamo ih, organizujemo edukacije, treninge, obuke i tim bildinge, stvarajući duh zajedništva, tako je bolje i lakše se stiže do zacrtanih ciljeva. Ja se vodim time da ukoliko je zaposleni zadovoljan, onda će takvi biti i naši klijenti, korisnici usluga, poslovni saradnici. Uverena sam da smo na dobrom putu, to naši rezultati pokazuju – rekla je Bojana Božanić, direktorka JP „Gold gondola“ i osnivač Udruženja građana „Zlata“.

Umešnost vođenja temelji se na dubokom poznavanju sopstvene duše i njene povezanosti sa vođenjem kroz izazove u poslovanju. Svoja iskustva učesnici su izneli na panel – diskusijama: Atraktivnost i konkurentnost turističke destinacije, Liderstvo u sportu, harmonija timskih vrednosti i individualne izuzetnosti, Duša lidera i pare nisu problem.

Posebno se izdvojila diskusija u kojoj je učestvovao predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Preobražaj Zlatibora od mesta koje su karakterisali zastareli turistički potencijali, nekonkurentnost i letargija, do modernog turističkog odredišta, bio je ogroman izazov koji je uspešno ostvaren. Na samom početku ovog posla, bilo je potrebno učiti od najboljih, u prestižnim svetskim planinskim centrima, zatim je trebalo promeniti navike i shvatanja u sopstvenom okruženju, pritom sprovodeći i neodstupajući od jasnog plana razvoja. Taj plan je svojevremeno za Opštinu Čajetina napravila skandinavska agencija „Niva“, a on podrazumeva opredeljenje za – masovni turizam na visokom nivou.

- Dobra namera je početak i osnova, kao i ljubav za svoj posao. Ako uz to volite i mesto u kome ste rođeni ili u njemu radite, razlika između vas i običnog menadžera i političara, već je velika. Za ovu vrstu liderstva potrebne su još i organizacione sposobnosti kako bi se ravnomerno rešavali svi problemi i zatečene situacije: socijalna pitanja, ekonomska, čitavi sektori poput poljoprivrede, turizma… Ova konferencija je bila dobra prilika da pokažemo šta smo sve do sada uradili, ali i da pokažemo kako je ovaj učinak zalog za naredne korake. Prikazali smo naše ideje za novi Zlatibor, a sve kritike, oduvek smo pažljivo analizirali i uvažavali. Mi sada završavamo jednu etapu razvoja Zlatibora, posle dvadeset godina. Sada je potrebno napraviti iskorak u kome najposećenije turističko odredište u Srbiji treba da postane jednako važno u širim okvirima, da bude ravnopravan igrač u konkurenciji najboljih svetskih odredišta i mi na tome radimo bez rezerve – naglasio je Stamatović.

Elitni turizam, nova je dimenzija Zlatibora na kojoj će se zasnivati budućnost ovog odredišta: visoki standardi i njihova prezentacija na najzahtevnijim tržištima, posao je koji predstoji.

Ključna snaga leži u razvojnim projektima koji oblikuju budućnost, dok ugostiteljstvo mora biti usmereno ka vrhunskim trendovima kako bi se Zlatibor našao bliže renomiranim svetskim centrima.

- Zlatibor smo uporedili sa najboljima, sagledavajući prednosti i nedostatke tokom ove konferencije. Ova godina je istorijska za nas na Zlatiboru, ostvarili smo preko milion registrovanih noćenja, jedino Beograd beleži više. Uz neregistrovana noćenja, ovaj broj premašuje dva i po miliona. Mi stvaramo grad na planini sa svim sadržajima koje moderni turista želi. Dosadašnji rezultati nas obavezuju da u narednom periodu realizujemo planirane projekte, kako bi i najzahtevniji gosti bili zadovoljni – naglasio je Vladimir Živanović, direktor Turističke organizacije Zlatibor.

Velikih planova i njihovog ostvarenja nema bez „malih“ poduhvata koji čine suštinu i sadržaj ponuđenog. Tako su se zlatiborske žene udružile, kako bi prikazale svoje proizvode karakteristične za ovaj kraj: reč je o rukotvorinama od vune, ručno rađenom nakitu, vitražima… Udruženje „Zlata“ neguje žensko preduzetništvo, stvarajući istovremeno jaku i organizovanu ponudu za goste planinskog centra.

Konferencija je pokazala da je izlazak iz tradicionalnih okvira poslovanja dobrodošao, u biznis je potrebno utkati duhovne vrednosti, empatiju. O svojim iskustvima govorili su: biznis mentorka Marina Lazarević, biznis ekspertkinja Luli Miloš, biznis ekspert Vladimir Veličković, HR ekspertkinja Sonja Čuljak, energetska terapeutkinja Anita Jakovljević, motivaciona govornica Vesna Danilovac, doktorka kvantne medicine Ljudmila Vukosavljević, lekar sportske medicine Dušan Vešović, direktor komunikacija ABA lige Aleksandar Todorović, direktor „Sun Beach Club Dubai“ Darko Subotić, direktor Turističko–rekreativnog kompleksa „Zlatibor“ Nikola Novković.