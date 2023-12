SAM BOG GA SPASAO SIGURNE SMRTI: Milan proveo 40 dana u komi posle nesreće na motoru, danas ima važnu poruku za mlade

MILAN Mitić je pre 13 godina doživeo tešku saobraćajnu nesreću na motoru za koju je, kaže, sam kriv. Bio je 40 dana u komi sa minimalnim šansama da preživi. Prošao je dugotrajan proces oporavka.

Foto: Printskrin

Sada svoje teško iskustvo deli sa mladima, kako bi pomogao da se edukuju o bezbednoj vožnji. Ima i važnu poruku za njih.

Milan kaže da je te noći kada se dogodila nesreća izašao u grad, kao i da je na motoru bio sa drugarom.

- Obišli smo pet lokala, svuda se pilo. Izašli smo na malo alkohola, ali obišli pet lokala, svuda pomalo. Malo puta pet bila je lepa količina. Kao i današnji klinci, svi željni dokazivanja - kaže Milan za RTS.

Kada se nesreća dogodila imao je 22 godine.

- Posle provokacija i kačenja u kafiću, drugar i ja krenemo, to mi je bio božji znak da ne idem motorom, jer do nekih kafića sam išao motorom. Taj put nije hteo da upali. Moja đavolja upornost je proradila tada. Ugušila opomene od boga i anđela čuvara. Terao sam druga da me gura kako bismo startovali mašinu. I onda, nervozan što motor nije hteo da upali, već imam problem, pijan sam - navodi Milan.

Kako je došlo do nesreće

Motor je, ipak, upalio i krenuo je da odveze drugara kući.

- Krenuli smo, drugar živi na putu ka požarevačkoj bolnici. Ja sam planirao da okrenem motor ispred bolnice, širi je put, i da se vratim u isti kafić da rešim već započet problem. I zategao sam ga po gasu do 170 kilometara na sat. Tom brzinom kao da sam hitao smrti u zagrljaj, a ne druga da odvezem kući. To je blaga krivina ulevo, mi smo ušli sa 170. Tu se sa desne strane nalazi prodavnica koja ima veliki trem, oslanja se na tri debele drvene grede. Ja sam glavom polomio, prednji točak motora je udario ivičnjak, blaga krivina ulevo, ali za 170 kilometara na sat bila je oštra. Ja sam glavom te tri grede polomio, tu sam momentalno već bio u komi - objašnjava Milan.

Kada se nesreća dogodila, Milan nije imao kacigu, dao ju je drugu. U komi je bio više od 40 dana.

- Četrdeseti dan sam dao znake buđenja iz kome, ali kako koja bakterija uđe u Urgentni centar, ja je dobijem. I onda je doktorka rekla mojima da me samo vode što dalje odatle, da bih uspeo da izguram sve to - dodaje Milan.

"Motor nikada više"

Život mu je dao drugu šansu, sada radi u Gradskoj upravi i mladima na predavanjima priča svoju priču kako bi ih posavetovao koliko moraju da budu oprezni.

Kaže da ga oni najčešće pitaju da li dalje vozi motor. Sada odgovara: "Motor nikada više".

- Ja im ispričam otprilike polovinu moje osnovne škole, srednje, mangupiranja, iživljavanja, probleme, sve to ja ispričam i put koji me je doveo do samog stradanja - navodi Milan.

Po njegovoj životnoj priči snimljen je film “Jedan od deset miliona”.

- Grad Požarevac je snimio i finansirao dokumentarni film. Meni je, iskreno, želja da se uradi i mnogo lep igrani film. Tako se zove zato što to što sam ja preživeo, to preživi jedan u milion. A jedan u deset miliona ima funkcije kao ja - kaže Milan.

Za kraj ima i poruku za mlade.

- Svima bih poručio da nikad ne voze ukoliko su konzumirali alkohol. Da se nikad ne voze sa osobom koja je konzumirala alkohol ili neke narkotike. Da uvek koriste sigurnosne pojaseve u automobilima, na motoru kacigu. I svuda da poštuju ograničenja dozvoljene brzine, da bi se sutra probudili u svom domu, a ne u bolnici - poručuje Milan.

