NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA: Upoznajte unuke Deda Mraza

PRAZNICI nam stižu, a sa njima i Deda Mrazove unuke Sneguročke, poznate po svojoj lepoti i darivanju tokom novogodišnjih i božićnih praznika, a ove godine svi koji žele da ih upoznaju u Srbiji moći će to da učine na nekoj od Gasprom benzinskih stanica.

Sneguročke su napravljene od snega i predstavljaju jedan od najvažnijih likova ruskih bajki koji postoji još od vremena nastanka Rusije.

Kako bi upotpunila prazničnu atmosferu i Novu godinu započela na jedan poseban način, kompanija NIS je odlučila da lepotice iz bajke ugosti na svojim benzinskim stanicama gde će potrošači imati priliku da se upoznaju sa njima i dobiju simbolične poklone.

Pored toga, Sneguročke će podeliti korisne savete o tome kako zainteresovani mogu u tri jednostavna koraka ostvariti uštede putem programa lojalnosti "Sa nama na putu". Ovaj program omogućava korisnicima da ostvare uštedu do 6 dinara po litru pri kupovini goriva, 20% popusta na vrhunsku Drive Cafe kafu i još mnogo toga.

Ako se i vi radujete upoznavanju unuka Deda Mraza, one vas čekaju na Gasprom benzinskim stanicama na sledećim lokacijama:

- „Mali Požarevac“, auto-put Niš-Beograd, 19. decembra, od 12 do 18 časova



- „Bagrdan“, auto-put Niš-Beograd, 22. decembra, od 10 do 16 časova- „Nais“, auto-put Beograd-Niš, 23. decembra, od 11 do 17 časova- „Fontana“, auto-put Niš-Beograd, 24. decembra, od 10 do 16 časova- „Sokolići 1“, auto-put Beograd-Čačak, 25. decembra, od 10 do 16 časova