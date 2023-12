OBLAČNO, DO ŠEST STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 16. decembar

NA severu pretežno sunčano, u ostalim predelima oblačno. Ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku sa snegom, u Timočkoj Krajini sa kišom, a posle podne očekuje se slabljenje i prestanak padavina.

Foto: N. Živanović

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a temperature će se kretati od minus tri do jedan, u Timočkoj Krajini do tri, a najviša dnevna od 0 na jugu do šest stepeni na severu zemlje.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, vetar slab do umeren severozapadni, a temperature će se kretati od minus dva do pet stepeni.

Vreme narednih dana

U nedelju i početkom sledeće sedmice suvo vreme, od ponedeljka uz porast dnevnih temperatura.

