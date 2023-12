SNEG ĆE PRVO PASTI U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Temperatura u minusu - oglasio se RHMZ

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod upozorio je danas na snežne padavine u toku noći između petka i subote, pre svega u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije, kao i da se u toku noći sa padom temperature očekuje ponegde i u nižim predelima.

Foto: M. P.

U subotu, 16. decembra, na severu će biti pretežno sunčano, u ostalim predelima oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku sa snegom, u Timočkoj Krajini sa kišom, a posle podne očekuje se slabljenje i prestanak padavina.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni, a temperature će se kretati od minus tri do jedan, u Timočkoj Krajini do tri, a najviša dnevna od 0 na jugu do šest stepeni na severu zemlje.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperature će se kretati od minus dva do pet stepeni.

