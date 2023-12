Kreiraj čestitku i osvoj Grand kafa novogodišnji set

Novogodišnji praznici su prava prilika da se ukrade malo vremena, napravi predah od posla i privatnih obaveza, zakuva omiljena kafa i da se čestitkama i poklonima, naravno, obraduju najbliži!

Foto: Promo

Jer praznici su vreme za poklone, a najlepši je onaj poklon kada nekome poklonimo vreme! Znajući da su najlepši pokloni upravo oni kreirani uz puno ljubavi, pažnje i posvećenog vremena, Grand kafa je za decembar mesec pripremila jedinstvenu novogodišnju aktivaciju za sve svoje potrošače, koja uveliko traje! Naime, svi koji posete sajt Grand kafe mogu da naprave personalizovanu novogodišnju čestitku dragoj osobi, a 50 najkreativnijih učesnika biće nagrađeno ručno rađenim novogodišnjim setom koji je, u saradnji sa umetnicom Oliverom Klikovac, kreirala Grand kafa.

Na konkurs, koji traje do 18. decembra, već je pristigao veliki broj inspirativnih i autentičnih čestitki, i ostalo je još malo vremena za sve one koji žele da ga osvoje i pripreme originalnu novogodišnju čestitku.

Foto: Promo

Malo praznične magije, toplih reči i iskrenih emocija je nešto što je svima uvek potrebno! Zato vas Grand kafa poziva da budete kreativni, napišete ono što u svom srcu osećate, uputite iskrene želje voljenima i kreirate čestitku po svom ukusu, uz uživanje u radosti stvaranja i poklanjanja. Poželite dragoj osobi, prijatelju, kolegi, drugarici, mami ili tati što više zajedničkih trenutaka u godini koja dolazi, poželite im zdravlja, sreće, radosti, spokoja i blagostanja, osmeha i najjačih zagrljaja. Uz najlepše želje za 2024. godinu, poželite im i da imaju mnogo više vremena da uživaju u sebi i drugima, poželite im momente za pamćenje. Kreirajte jedinstvenu Grand čestitku i obradujte svoje voljene prazničnim željama sa ličnim pečatom.

Foto: Promo

Porodična okupljanja, zajedničko kićenje jelke, gozba za trpezarijskim stolom u društvu najbližih, asocijacija su na zimske magične praznike, ali i baš one prave stvari za koje je potrebno vreme i posvećenost. I možda većina nas ne veruje u Deda Mraza, ali verujemo i negujemo ritual darivanja i uživamo u njemu. Sa velikom pažnjom biramo čestitke i poklone za one do kojih nam je najviše stalo, u njih ulažemo vreme i trudimo se da im damo lični pečat.

Uz Grand kafu inspirišite sebe, poklonite svoje vreme najvažnijim ljudima u vašim životima, dizajnirajte novogodišnju čestitku za nekoga koga volite i osvojte Grand novogodišnji set!