VAKCINOM PROTIV "LOŠEG" HOLESTEROLA: Hoće li otkriće naučnika da pomogne u lečenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti?

LDL holesterol ili lipoprotein niske gustine, poznatiji kao "loš" holesterol, mogao bi da se reguliše novoformulisanom vakcinom koju su razvili istraživači sa The University of New Mexico School of Medicine.

Foto Shutterstock

Nelečen, visok holesterol može da dovede do srčanih bolesti i moždanog udara, koji su dva od glavnih uzroka smrti širom sveta. Takođe, kardiovaskularne bolesti odnesu skoro 18 miliona života svake godine, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Nova vakcina može da promeni budućnost zdravlja srca, kažu naučnici, kao i da "preokrene igru" pružajući jeftin metod za snižavanje "lošeg" LDL holesterola, koji stvara opasne plakove koji može da blokira krvne sudove. U nedavnoj studiji tim naučnika, predvođen dr Brys Čakerian, profesor na Department of Molecular Genetics & Microbiology, saopštio je da vakcine snižavaju LDL holesterol skoro jednako efikasno kao skupa klasa lekova poznatih kao PCSK9 inhibitori ili monoklonske injekcije.

- Zainteresovani smo da pokušamo da razvijemo drugi pristup koji bi bio jeftiniji i šire primenjiv, ne samo u SAD, već i u zemljama koje nemaju resurse da priušte ove veoma, veoma skupe terapije - izjavio je dr Čakerian.

S obzirom na to da od neregulisanog holesterola boluju milioni ljudi u svetu, neko bi pomislio da za tako globalni problem kao što je visok nivo holesterola treba da postoje pristupačnije terapije. Međutim, dr Abinas Ačrekar naučio je iz prve ruke da to nije slučaj.

Doktor Ačrekar je profesor na Odeljenju za internu medicinu na The University of New Mexico School of Medicine, ne samo da je lečio bezbroj pacijenata sa visokim holesterolom, već je i on sam pacijent.

- Ja sam kardiolog i imam visok holesterol koji mi je dijagnostikovan kada sam bio mladić, sa 16 godina. Od tada koristim različite tretmane, poput statina, koje koristi blizu 200 miliona ljudi širom sveta, i monoklonske injekcije PCSK9. Ovo je noviji lek koji cilja na PCSK9 protein - molekul napravljen u jetri koji cirkuliše kroz krvotok i negativno reguliše metabolizam lošeg holesterola - priča dr Ačrekar i dodaje da u suštini, što više PCSK9 telo proizvodi, to će biti veći LDL holesterol.

Dr Ačrekar navodi da injekcije, koje dobija dva puta mesečno za blokiranje tog proteina, smanjuju njegov loš holesterol za oko 60 odsto, ali su skupe i zahtevaju prethodno odobrenje lekara primarne zdravstvene zaštite ili kardiologa. Takođe, pokazalo se da ovi lekovi ne samo da snižavaju holesterol, već i smanjuju šanse za srčani udar, moždani udar i umiranje.