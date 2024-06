PRIORITET U VEKTRA BOKI: Novi Odbor direktora da spreči stečaj

DOKUMENTI američkog suda pokazuju da je Spajić kao fizičko lice bio 16. na listi ulagača u Teraform Labs, u fazi kad je ta firma prikupljala kapital za razvoj i istraživanje projekta sa kriptovalutama, koji je posle četiri godine propao. Spajić je do sada tvrdio da je firma u kojoj je radio prevarena za 75.000 evra, a ne lično on. Spajić nije odgovorio na pitanja u vezi sa tokenom luna, niti da li je tužio Teraform i Do Kvona zato što je prevaren.