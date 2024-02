OSTAVKA JAKOVA POTRESA I VLADU: Bura u pokretu Evropa sad iz korena menja političke prilike u Crnoj Gori - i to od vrha

POSLEDICE političkog zemljotresa koji je zadesio Pokret Evropa Sad (PES), najbrojniju stranku vladajuće većine u Crnoj Gori, mogle bi da budu dalekosežne, ne samo za budućnost ovog pokreta, već i za sudbinu izvršne vlasti, koja ionako već opstaje samo zahvaljujući manjinskoj podršci koalicije "Za budućnost Crne Gore".

Milojko Spajić i Jakov Milatović , Foto Služba za informisanje predsednika CG

Iako prilike od početka nisu bile idilične, danas - 20 meseci od osnivanja PES i svega 115 dana od izglasavanja Vlade Crne Gore na čijem je čelu lider Pokreta Milojko Spajić, partija "puca po šavovima" i to - od vrha.

Naime, svega nekoliko sati pošto je Spajićev zamenik i šef države Jakov Milatović podneo ostavku na sve funkcije u stranci, usledili su čistka i isključenje iz Pokreta ministra pravde Andreja Milovića i to dok je u zvaničnoj poseti Briselu.

Milatović se za ovaj korak odlučio nezadovoljan radom stranke, nemogućnošću da utiče na raspoređivanje novih ambasadorskih mesta, ali i zbog saznanja da mu partijski saborci spremaju "šut kartu"! Navodno je unutar PES bila planirana izmena stranačkog statuta koji bi ukinuo mesto zamenika predsednika partije, upravo pozicije na kojoj je bio Milatović.

Priča se da je bilo planirano da se uvede funkcija potpredsednika, kojih bi bilo dvoje ili troje, što bi svakako oslabilo političku poziciju Milatovića. On to to nije hteo da čeka, nego se odlučio za radikalan rez. I upravo taj Milatovićev potez bio je okidač Spajiću da sprovede čistku u partiji. Predsedništvo je za kratko vreme raspustilo podgorički i barski PES!

Pokret Evropa sad u srećna vremena, Foto V. K.

Osim Jakova Milatovića, koji je otišao sam, u stranci više nije ni ministar pravde Andrej Milović, doduše ne svojevoljno. Njega je smenilo Predsedništvo. "Nemirni" ministar je u poslednje vreme "iskakao" neodmerenim izjavama o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ušao je u otvoren sukob sa načelnikom Specijalnog policijskog odeljenja Predragom Šukovićem, uspeo da zamrsi odnose sa susedima, a stigao je i da najavi hapšenja Crnogoraca koji su učestvovali devedesetih u sukobima na dubrovačko-hercegovačkom ratištu i na Kosovu i Metohiji. I pre toga su afere bile "zaštitni znak" njegovog rada - od neizručenja turskog kriminalca Binalija Čamgoza, navodnih kontakata i veze sa bezbednosno-interesantnim osobama, pa sve do slučaja navodnog kralja kriptovaluta Do Kvona.

Zbog takvih ministrovih postupaka koji su se samo nizali, sve češće je na udaru javnosti bio i premijer Milojko Spajić, koji je, recimo, tvrdio da nije bio obavešten o odluci da Čamgoz ne bude izručen Ankari. Više puta Spajić je poručivao da za svoje postupke moraju da odgovaraju svi, uključujući i ministra pravde Milovića.

Prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", ostavka Milatovića i isključenje Milovića nisu povezani, jer su njih dvojica već duže vreme na "distanci". Pozicija ministra pravde verovatno će biti otvorena uoči planirane rekonstrukcije Vlade Crne Gore.

Politički analitičar Srđan Vukadinović kaže za "Novosti" da će sva ova dešavanja ubrzati rekonstrukciju Vlade koja je bila planirana u dve faze - aprilu i novembru.

- Spajić i Milatović se sada bore za većinu u poslaničkom klubu PES. Jer Pokret od početka ne funkcioniše kao celina od 24 poslanika. Dve poslanice su na startu dobile status nezavisnih poslanika - podseća Vukadinović.

- U trenutku kada Milatović ili Spajić budu videli da imaju većinu u poslaničkom klubu, može doći ili do rušenja ove vlade ili do njene rekonstrukcije. Uostalom, PES se od starta pokazao kao neiskusna i neozbiljna partija... Milatović sada nema nikakvu moć u rukama, jer su novac i kadrovska rešenja u rukama premijera.

Andrej Milović, Foto V. K.

Pobede

JAKOV Milatović je na predsedničkim izborima prošle godine pobedio Mila Đukanovića, dok je Milojko Spajić sa listom "Evropa sad" u junu 2023. osvojio najviše mandata na parlamentarnim izborima. Pre nego što su postali ministri finansija i ekonomije u Vladi Zdravka Krivokapića, decembra 2020. njih dvojica su bili nepoznati crnogorskoj javnosti. Ta vlada trajala je do februara 2022, da bi posle njenog pada Spajić i Milatović osnovali PES.

Nova stranka

OČEKUJE da se Jakov Milatović uskoro krene u formiranje nove stranke u koju će najverovatnije ući i dve sadašnje poslanice PES Jevrosima Pejović i Radinka Ćinćur, kao i neki bivši članovi SNP poput prošlog ministra pravde Marka Kovača, ili nekadašnje šefice parlamenta Danijele Đurović.